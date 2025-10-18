Es argentino, usa la "10" y llegó a jugar en la liga de Uzbekistán

Gracias a su talento pudo recorrer el mundo jugando al fútbol. En la actualidad representa al fútbol argentino en esa liga exótica.

Gonzalo Ritacco nunca imaginó que el fútbol lo llevaría tan lejos. Nacido en Buenos Aires, el mediocampista ofensivo cumple el sueño de seguir jugando profesionalmente, aunque en un destino inesperado: Uzbekistán . En ese país, a más de 13.000 kilómetros de su país natal, defiende los colores del Qizilqum FC y lleva en su espalda la camiseta número 10.

Desde hace varios meses, vive en la ciudad de Navoí, ubicada a unos 300 kilómetros de Taskent, la capital del país. Es el único futbolista argentino en la liga uzbeka y su adaptación no fue sencilla debido al idioma, costumbres y clima son completamente distintos a los de su vida en Buenos Aires.

Su trayectoria lo llevó a recorrer distintos países antes de llegar a Asia Central . Pasó por clubes de Argentina, Ecuador, Uruguay y Grecia, acumulando experiencia y goles. Pero esta propuesta, llegada a fines de 2021, fue la más exótica de todas. “Nunca me imaginé jugando en este lugar, pero lo tomé como un desafío”, contó el mediocampista, quien se instaló en Uzbekistán junto a su esposa ecuatoriana, dispuesto a vivir una experiencia completamente diferente dentro y fuera del campo.

En el club, comparte vestuario con jugadores de Nigeria, Estonia y Serbia. En este lugar, la mayoría de la población profesa la religión musulmana, el futbolista argentino aprendió a respetar sus costumbres y adaptarse a un entorno donde incluso en los vestuarios rigen códigos distintos a los de Occidente.

Los números de Gonzalo Ritacco en su carrera

El mediocampista inició su camino profesional en Defensores de Belgrano, donde disputó 22 partidos entre 2011 y 2014. Luego vistió la camiseta de Argentino de Merlo y más tarde la de Defensores Unidos de Zárate, club con el que logró el ascenso a la Primera B Metropolitana en 2018, aportando 10 goles en 58 encuentros.

Su carrera continuó en el extranjero, primero en Ecuador, donde jugó para Orense, Manta FC, Guayaquil City, 9 de Octubre y Delfín SC. En esos pasos, especialmente en Orense y Manta, mostró su mejor versión, con promedios de gol destacados para un mediocampista ofensivo. También tuvo un breve paso por Uruguay con Rampla Juniors y una experiencia europea en Grecia, donde consiguió el ascenso con el Rodos FC.

Gonzalo Ritacco Redes sociales

En 2022 llegó la oportunidad de vestir la camiseta del Qizilqum de Uzbekistán, donde disputó nueve partidos oficiales. También incluyó en su recorrido al Istiklol de Tayikistán, marcando cuatro goles en 12 encuentros. En Sudamérica defendió los colores del Deportivo Táchira en Venezuela, donde anotó nueve tantos en 28 partidos, Cienciano del Perú y deportivo Pasto de Colombia.

En total, Gonzalo Ritacco suma más de 270 partidos como profesional y alrededor de 50 goles, una cifra importante para un jugador de creación.