Dolor en el mundo del boxeo: encontraron muerto al primo del Chino Maidana Pieza fundamental en la carrera del exboxeador, Gustavo "Pileta" Maidana también se dedicó a representar deportistas y a organizar veladas con su empresa, Chino Maidana Promotions.







Gustavo "Pileta" Maidana fue hallado sin vida en su domicilio.

El mundo del boxeo se encuentra bajo conmoción luego de conocerse la muerte de Gustavo "Pileta" Maidana, primo de Marcos "Chino" Maidana. Según trascendió, el hombre de 48 años fue encontrado sin vida en su domicilio.

"Pileta", como lo conocían dentro del ambiente, se transformó en una figura clave para la carrera de su primo y también de otras figuras, a quienes acompañó como manager y también como una de las caras de Chino Maidana Promotions, la empresa que manejaba.

No solo se encargaba de organizar veladas, sino que también cumplía la función de ser el cazatalentos para captar a las próximas promesas del pugilismo nacional.

“Se te va a extrañar mucho primo. Gracias por esos momentos juntos que pasamos. Descansá en paz”, escribió con una foto Fabián TNT Maidana, hermano menor del Chino y también boxeador.

historia maidana Debido a las trágicas circunstancias, desde Chino Maidana Promotions decidieron suspender la conferencia de prensa prevista para este sábado 30 en el Hotel Faena, que tenía como objetivo presentar la pelea de Fernando "Puma" Martínez hablando acerca del combate del 22 de noviembre en Arabia Saudita ante Iván BAM Rodríguez por los cuatro cinturones mundiales de la categoría súper mosca.