Mundial 2026: así fue el gol de Giovani Lo Celso para el 1-0 de la Selección argentina vs. Jordania

La Selección argentina le gana 1 a 0 a Jordania con un gol de tiro libre del mediocampista Giovani Lo Celso, luego de que le hayan anulado un gol por offside. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni se adelanta en el marcador.
El mediocampista tuvo su revancha luego de que le anulen el primer tanto por offside y esta vez marcó desde un tiro libre en la puerta del área. Es la primera vez que marca en una Copa del Mundo.
La Selección argentina le gana 1 a 0 a Jordania con un gol de tiro libre del mediocampista Giovani Lo Celso, luego de que le hayan anulado un gol por offside. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni se adelanta en el marcador.
El tanto fue convertido a los 19 minutos de partido, luego de una falta en la puerta del área realizada por Mohannad Mahmoud, el cual recibió una tarjeta amarilla.
Es la primera vez que Lo Celso marca un gol en una Copa del Mundo, luego de que se haya lesionado en el Mundial Qatar 2022 y, a pesar de haber sido convocado, tuvo que desistir de viajar y ser campeón del mundo.
Es el sexto gol de tiro libre para Argentina en la historia de los Mundiales desde el gol de Lionel Messi a Nigeria para el 3 a 2 en el Mundial 2014. Anteriormente habían marcado Daniel Passarella, Miguel Brindisi, Ernesto Belis y Luis Monti.
Selección: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami