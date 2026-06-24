Mundial 2026: cuáles son los primeros países eliminados en primera ronda Las selecciones favoritas cumplieron con las expectativas en la segunda jornada y dejaron a varios equipos en el camino. Aunque aún restan partidos en la fase de grupos, ya se definieron los primeros clasificados y eliminados, mientras comienzan a perfilarse los posibles cruces de los 16vos de final. Por Agregar C5N en









Los seleccionados de Túnez, Haití, Jordania y Turquía quedaron afuera del mundial 2026.

La segunda jornada del Mundial 2026 ya dejó los primeros eliminados de la fase de grupos. La selección de Haití fue la primera en abandonar la ilusión mundialista tras quedar eliminada matemáticamente. Luego se sumaron Turquía, Túnez y Jordania, que se despidieron por la combinación de resultados en sus grupos.

Mientras tanto, las potencias siguen imponiendo su jerarquía y asegurando su lugar en los 16vos de final. Entre ellas, Argentina que venció 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, quien además se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos. La Albiceleste lidera el Grupo J con puntaje ideal y se perfila como candidata firme a repetir la hazaña de Catar 2022.

Haití es la primera selección eliminada del Mundial 2026. Los dirigidos por el francés Sebastien Migné no acumularon puntos y tras la caída ante Brasil por 3 a 0 en el Grupo C, se quedaron sin posibilidades de remontar los resultados en la tabla. No obstante, podrían obtener una victoria ante Marruecos hoy a las 19 horas de Argentina pero aún así no les alcanzaría para clasificar.

Otra de las selecciones que tiene que armar las valijas es la de Turquía que se quedó sin nafta tras caer ante Paraguay. El conjunto europeo ya no tiene chances y aunque le queda cerrar la fase del Grupo D contra Estados Unidos, apenas podría igualar en puntos a Australia o Paraguay, selecciones que ya lo hicieron caer.

Por su parte, Túnez se fue goleado y sin reacción en el Grupo F. Japón lo pasó por arriba y lo dejó sin chances de seguir en carrera. Asimismo, el equipo africano ya había arrancado con una paliza frente a Suecia y ahora solo le queda cumplir con el fixture ante Países Bajos el jueves 25 de junio.

En cuanto a Jordania, próximo rival de la Scaloneta, si bien no está eliminada en términos matemáticos estrictos, el arranque en el Mundial entre Austria y Argelia la dejó muy mal parada. Por lo que en esta tercera fecha ya no tiene chances porque ambos sumarían cuatro puntos en ese momento y harían imposible que los jordanos, con tres, los alcancen en el Grupo J. Las seleccionadas eliminadas en la fase de grupos del Mundial 2026 Haití

Turquía

Túnez

Jordania