Diego Lugano apuntó contra Marcelo Bielsa por la eliminación de Uruguay: "Nunca entendió dónde estaba" El exjugador de la Selección uruguaya consideró que la responsabilidad de las derrotas fue del entrenador y desligó a los futbolistas al considerar que no pudieron adaptarse a su forma de juego. Por Agregar C5N en









Diego Lugano fue capitán de la Selección uruguaya. Redes sociales

Tras la dura eliminación de la Selección uruguaya del Mundial 2026 en fase de grupos, el excapitán del equipo, Diego Lugano, apuntó directamente contra Marcelo Bielsa por los resultados obtenidos y lo responsabilizó: "Nunca entendió dónde estaba".

Ante la pregunta sobre su opinión respecto al equipo, consideró que siente "decepción y tristeza". Pero, lejos de acusar a los jugadores, los defendió: "Dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de repente de pelear de igual a igual con otras selecciones, porque bueno, no tuvieron, creo yo, un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles".

En cuanto a la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de contratar un DT argentino, lo catalogó como "un gran error de la Asociación uruguaya haber llegado al Mundial con Bielsa, prisioneros de un contrato millonario. Esa es la verdad. Y bueno, en la cancha se paga".

Respecto a los jugadores, indicó: "Me apenan los jugadores, me apena, porque cuando el ambiente es complicado, cuando no tenés una estructura de entrenamiento como tus rivales, energía para competir de igual a igual, obviamente que se expone el jugador. Quien sufre las críticas es ese jugador, el que queda marcado en la historia del fútbol uruguayo como el peor Mundial de nuestra historia va a ser el jugador, y el técnico se va para otro país y se olvida lo que pasó, ¿no?".

Mundial 2026: la drástica decisión de la AUF con el plantel uruguayo tras la eliminación en fase de grupos Uruguay cerró su participación en el Mundial 2026 con una decepcionante eliminación en la fase de grupos tras perder 1-0 frente a España. La derrota dejó a la Celeste sin posibilidades de acceder a los 16avos de final y profundizó la crisis deportiva e institucional que atraviesa la selección dirigida por Marcelo Bielsa.