En Vivo
27 de junio de 2026 Inicio

Diego Lugano apuntó contra Marcelo Bielsa por la eliminación de Uruguay: "Nunca entendió dónde estaba"

El exjugador de la Selección uruguaya consideró que la responsabilidad de las derrotas fue del entrenador y desligó a los futbolistas al considerar que no pudieron adaptarse a su forma de juego.

Por
Diego Lugano fue capitán de la Selección uruguaya.

Diego Lugano fue capitán de la Selección uruguaya.

Redes sociales

Tras la dura eliminación de la Selección uruguaya del Mundial 2026 en fase de grupos, el excapitán del equipo, Diego Lugano, apuntó directamente contra Marcelo Bielsa por los resultados obtenidos y lo responsabilizó: "Nunca entendió dónde estaba".

Uruguay eliminado y un castigo de la AUF: cancelaron el charter de vuelta. 
Te puede interesar:

La drástica decisión de la AUF con el plantel uruguayo tras la eliminación en fase de grupos

Ante la pregunta sobre su opinión respecto al equipo, consideró que siente "decepción y tristeza". Pero, lejos de acusar a los jugadores, los defendió: "Dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de repente de pelear de igual a igual con otras selecciones, porque bueno, no tuvieron, creo yo, un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles".

En cuanto a la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de contratar un DT argentino, lo catalogó como "un gran error de la Asociación uruguaya haber llegado al Mundial con Bielsa, prisioneros de un contrato millonario. Esa es la verdad. Y bueno, en la cancha se paga".

Respecto a los jugadores, indicó: "Me apenan los jugadores, me apena, porque cuando el ambiente es complicado, cuando no tenés una estructura de entrenamiento como tus rivales, energía para competir de igual a igual, obviamente que se expone el jugador. Quien sufre las críticas es ese jugador, el que queda marcado en la historia del fútbol uruguayo como el peor Mundial de nuestra historia va a ser el jugador, y el técnico se va para otro país y se olvida lo que pasó, ¿no?".

Mundial 2026: la drástica decisión de la AUF con el plantel uruguayo tras la eliminación en fase de grupos

Uruguay cerró su participación en el Mundial 2026 con una decepcionante eliminación en la fase de grupos tras perder 1-0 frente a España. La derrota dejó a la Celeste sin posibilidades de acceder a los 16avos de final y profundizó la crisis deportiva e institucional que atraviesa la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

Tras la eliminación, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) adoptó una llamativa decisión con el plantel: canceló el vuelo chárter que estaba previsto para el regreso de toda la delegación a Montevideo. De esta manera, los futbolistas deberán abandonar la concentración y regresar al país en vuelos comerciales.

La determinación se traduce en que la delegación no volverá unida desde Playa del Carmen, donde estableció su base durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Según informó el diario uruguayo Ovación, cada integrante del plantel deberá organizar su regreso por sus propios medios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Bielsa fue uno de los apuntados en redes sociales.

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 y las redes no perdonaron: los mejores memes

Explotó el clima en Uruguay.

Escándalo en Uruguay en pleno Mundial 2026: tensión entre Marcelo Bielsa y los referentes

La flamante camiseta alternativa de la Selección hace su presentación en el Mundial.

Mística y fileteado porteño: debuta la flamante camiseta de la Selección argentina en el Mundial 2026

Se destacó entre los 26 convocados que tuvo Curazao ¿Quién es?

Mundial 2026: quién es el único jugador que nació en Curazao e hizo historia

A qué hora corre Franco Colapinto en Austria.
play

Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Iker Muniain y un paso clave en su carrera como entrenador.

Vuelta a Boedo: Iker Muniain, acordado de palabra para ser el nuevo DT de San Lorenzo

últimas noticias

La esposa y los dos hijos fueron encontrados muertos bajo los escombros.

Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

Hace 10 minutos
La flamante camiseta alternativa de la Selección hace su presentación en el Mundial.

Mística y fileteado porteño: debuta la flamante camiseta de la Selección argentina en el Mundial 2026

Hace 16 minutos
Ernestina Pais dejó un mensaje horas antes de su muerte.

El último posteo de Ernestina Pais antes del accidente: "Gracias, vida"

Hace 1 hora
La conductora analizó la reuncia de Adorni y las consecuencias en el Gobierno.

Nancy Pazos, sobre la salida de Adorni: "El mismo final que José Luis Espert"

Hace 1 hora
Mauro Icardi gastó una fortuna.

Polémica: salió a la luz la suma millonaria que Icardi y la China Suárez gastaron en un boliche

Hace 1 hora