En un partidazo, y pese al gol en contra de Lisando Martínez, Manchester United le ganó a Arsenal en la Premier League

Los Gunners se habían puesto en ventaja gracias al tanto del argentino contra su valla, pero Los Red se quedaron con la victoria sobre por 3 a 2 sobre el final del encuentro.

Por
Con esta victoria

Con esta victoria, Manchester United escaló al 4 puesto y le ganó al líder del torneo, Arsenal

En un partidazo por a 23 fecha de la Premier League, Manchester United le ganó por 3 a 2 a Arsenal en condición de visitante, pese al gol en contra del argentino Lisandro Martínez y le cortó el invicto de local a los Gunners.

Noticia en desarrollo.-

