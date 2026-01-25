Video: el golazo de Thiago Almada para la victoria de Atlético Madrid ante Mallorca El Colchonero se quedó con los tres puntos fundamentales para no perderle pisada a los líderes de la tabla, Real Madrid y Barcelona. Julián Álvarez jugó los 90 minutos, mientras que Nico González y Giuliano Simeone también fueron parte de la victoria por 3 a 0 como local. Por + Seguir en







Con esta victoria, Atletico Madrid alcanzó el tercer puesto de LaLiga

Thiago Almada ingresó en el segundo tiempo del partido de Atlético Madrid ante Mallorca y convirtió un golazo para sellar la victoria por 3 a 0 como local correspondiente a la 21 fecha de LaLiga 2025/2026.

El mediocampista argentino fue una de las apuestas del Cholo Simeone para el complemento, y pagó con creces: ingresó a los 72 minutos por uno de los goleadores de la jornada, Alexander Sorloth.

Cerca del final del encuentro, cuando el resultado ya estaba 2 a 0 a favor, el campeón del mundo aprovechó un rebote para tomar la pelota dentro del área grande, se acercó hasta el punto de penal y dejando en el suelo a dos rivales, remató de manera potente, imposible de atajar y hasta sorprendió al arquero, Leo Roman.

¡POTRERO PURO, NENE! ¡INFERNAL GOLAZO DE THIAGO ALMADA PARA QUE EL ATLETI PASE A GOLEAR A MALLORCA!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EV5S0QmY1N — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026 Atleti ganó 3 a 0, con goles los tanto de Sorloth y David López en contra, y acumula 44 puntos, para posicionarse tercero en la tabla de posiciones del campeonato español, y no perderle pisada a Barcelona que está segundo, (con 5 unidades de diferencia), pero que debe jugar ante Real Oviedo) y tener una diferencia de 7 con el Real Madrid, que superó por 2 a 0 a Villarreal.

Este grito de gol también sirvió de desahogo para el ex – Velez ya que rompió una racha de casi 3 meses sin anotar. La última vez fue el primero de noviembre en el triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre el Sevilla, también en el Estadio Metropolitano de la capital española. Aquel día no solo marcó, sino que también aportó una asistencia.