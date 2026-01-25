Video: el golazo de Thiago Almada para la victoria de Atlético Madrid ante Mallorca

Thiago Almada ingresó en el segundo tiempo del partido de Atlético Madrid ante Mallorca y convirtió un golazo para sellar la victoria por 3 a 0 como local correspondiente a la 21 fecha de LaLiga 2025/2026.
El Colchonero se quedó con los tres puntos fundamentales para no perderle pisada a los líderes de la tabla, Real Madrid y Barcelona. Julián Álvarez jugó los 90 minutos, mientras que Nico González y Giuliano Simeone también fueron parte de la victoria por 3 a 0 como local.
El mediocampista argentino fue una de las apuestas del Cholo Simeone para el complemento, y pagó con creces: ingresó a los 72 minutos por uno de los goleadores de la jornada, Alexander Sorloth.
Cerca del final del encuentro, cuando el resultado ya estaba 2 a 0 a favor, el campeón del mundo aprovechó un rebote para tomar la pelota dentro del área grande, se acercó hasta el punto de penal y dejando en el suelo a dos rivales, remató de manera potente, imposible de atajar y hasta sorprendió al arquero, Leo Roman.
Atleti ganó 3 a 0, con goles los tanto de Sorloth y David López en contra, y acumula 44 puntos, para posicionarse tercero en la tabla de posiciones del campeonato español, y no perderle pisada a Barcelona que está segundo, (con 5 unidades de diferencia), pero que debe jugar ante Real Oviedo) y tener una diferencia de 7 con el Real Madrid, que superó por 2 a 0 a Villarreal.
Este grito de gol también sirvió de desahogo para el ex – Velez ya que rompió una racha de casi 3 meses sin anotar. La última vez fue el primero de noviembre en el triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre el Sevilla, también en el Estadio Metropolitano de la capital española. Aquel día no solo marcó, sino que también aportó una asistencia.
De los argentinos que son parte del plantel del conjunto madrileño, Julián Álvarez jugó los 90 minutos, y si bien sigue sin reencontrarse con los goles, es una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo. Por su parte, Giuliano Simeone también fue parte del 11 titular, pero luego fue reemplazado, mientras que Nicolás González ingresó en la parte complementaria junto a Almada.
El conjunto de Diego Simeone, Atlético Madrid volverá a jugar en la semana en la Champions League frente a Bodø/Glimt. El encuentro se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano el miércoles 28 de enero desde las 17, hora argentina, correspondiente a la 8 fecha.
A diferencia de LaLiga, el Colchonero no tiene el mismo rendimiento ya que se posiciona 12 con apenas 13 puntos a 8 unidades de diferencia de Arsenal, el líder de la tabla.