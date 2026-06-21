Mundial 2026: cuál es el idioma que se habla en Egipto Conocé sobre la cultura de uno de los países referentes del fútbol africano. Por Agregar C5N en









¿Qué idioma se habla en Egipto? Redes sociales

Egipto está disputando la Copa del Mundo por cuarta vez en su historia.

Debutó con un empate 1-1 ante Bélgica.

El país se afirma como uno de los principales referentes del mundo árabe en medio del crecimiento del fútbol en la región.

En su territorio conviven un idioma formal usado en contextos oficiales y otro de uso cotidiano en la vida diaria. La selección de Egipto vuelve a decir presente en una Copa del Mundo, consolidándose como una de las representantes africanas y árabes con mayor historia en el certamen. A lo largo de su trayectoria, el combinado egipcio disputó tres Mundiales (1934, 1990 y 2018), con largos períodos de ausencia entre cada participación. En esta nueva edición, el equipo llega con figuras de jerarquía como Mohamed Salah y Omar Marmoush, acompañados de varios futbolistas que se desempeñan en las mejores ligas de Europa.

Mohamed Salah, figura y capitán de Egipto. Redes sociales En el arranque del torneo, Egipto tuvo un estreno exigente frente a uno de los candidatos del grupo. El debut terminó con un empate 1-1 ante Bélgica con gol de Emam Ashour, un resultado que dejó sensaciones positivas por el nivel competitivo que mostró. Ahora, el conjunto africano se prepara para los duelos restantes ante Irán y Nueva Zelanda, donde buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Hablar de Egipto es hablar de uno de los grandes referentes de la cultura árabe. En los últimos años el fútbol árabe ha crecido y ha ganado protagonismo a nivel mundial, con países como Marruecos, una de las Selecciones del momento y Arabia Saudita, con una de las ligas más competitivas por fuera del fútbol europeo. En ese contexto, Egipto también se suma a esta lista y eleva la vara del fútbol árabe.

El festejo de gol ante Bélgica. Redes sociales En qué idioma se habla en Egipto El idioma en Egipto comenzó a transformarse a partir del siglo VII d.C., cuando la conquista musulmana introdujo el árabe en el territorio hacia el año 641. Desde entonces, el idioma se estableció como lengua administrativa y fue desplazando progresivamente al griego, en un proceso gradual que se extendió durante siglos. En ese contexto, el árabe se fusionó con las lenguas locales y dio origen al árabe egipcio como dialecto propio

El idioma oficial de Egipto es el árabe estándar moderno, también conocido como árabe clásico o árabe literal. Se trata de la lengua utilizada en documentos oficiales y gubernamentales, en los medios de comunicación como la televisión y los diarios, y también en instituciones educativas.

Además, es el idioma de los discursos políticos y de la literatura formal, lo que lo convierte en la variante más institucional del país. A nivel regional, el árabe estándar moderno funciona como una lengua común en gran parte del mundo árabe, lo que permite la comunicación entre distintos países. Jeroglíficos de los antiguos egipcios. Visit Egypt Aunque el árabe estándar moderno es el idioma oficial de Egipto, en la vida cotidiana la lengua que realmente se utiliza es el árabe egipcio, un dialecto local con características propias. Este registro es el más extendido dentro del mundo árabe y funciona como la forma de comunicación cotidiana. Además, su influencia trasciende las fronteras del país, ya que es ampliamente reconocido en el norte de África y gran parte de la región gracias a la popularidad del cine egipcio. Se trata de una variante más informal y coloquial que el árabe estándar. Por su alcance e impacto cultural, el árabe egipcio se destaca como uno de los dialectos más influyentes del mundo árabe.