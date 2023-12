Elecciones en Boca: el oficialismo apeló la medida cautelar que suspende los comicios

En la presentación que hizo el apoderado de la institución se detalla que la jueza convalidó las supuestas irregularidades con la declaración de personas que no figuraban en el expediente, por lo que pidieron su recusación.

La medida busca cuestionar la validez de supuestas irregularidades relacionadas con la declaración testimonial de tres personas, las cuales, según alegan, no figuran en el expediente.

Macri Andrés Ibarra Boca

El candidato opositor a Juan Román Riquelme, había denunciado, antes del encuentro frente a Estudiantes por la semifinal de la Copa Argentina, “irregularidades” y “anomalías” en el padrón de socios cuando se realizó una “acción judicial” en la oficina de socios.

“Quien se presenta como candidato a autoridad en la elección de renovación, esgrime la existencia de anomalías e irregularidades que viciarían el acto de elección de renovación de autoridades de la asociación en la que participaría y muy próximo a llevarse a cabo y por las cuales solicita, junto con otro socio, la suspensión del acto bajo el objeto de depuración del padrón y exclusión de socios en la categoría que correspondiere”, se lee en la presentación judicial que realizó compañero de fórmula del expresidente del club, Mauricio Macri, el pasado 24 de noviembre.

En la presentación del apoderado Xeneize, los abogados expresaron su descontento con la jueza por no haber tenido en cuenta antecedentes de planteos similares previamente resueltos por la Inspección General de Justicia y la Cámara Civil. Además, critican la falta de denuncias por parte de instituciones u organizaciones del club respecto a violaciones estatutarias similares a las alegadas por el demandante, el Sr. Ibarra, en 2016, haciendo referencia velada a la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici.

Los letrados también señalan que la jueza no consideró los derechos de los socios activos que el Sr. Ibarra busca impugnar. En la presentación, denunciaron que la decisión de la jueza fue un "atropello" y acusan que fundamentó las supuestas irregularidades en declaraciones de testigos que nunca fueron incorporadas al expediente.

De esta manera, según le informaron a Télam, la Justicia tendrá hasta el próximo martes para darle vista al escrito presentado por el oficialismo.

La última fecha posible para el acto electoral es el 17 de diciembre, ya que una semana antes asumirá el presidente de la Nación, Javier Milei, y posteriormente serán las jornadas de Nochebuena y Año Nuevo, por lo que sería imposible.

"Lo más probable es que esto termine sucediendo el próximo año", se quejó un directivo del club. Sin fecha estimada aún para los comicios, Jorge Ameal podría continuar como presidente del club de la Ribera hasta que se dispongan nuevos comicios.

Por parte del oficialismo asistieron a la reunión Ricardo Rosica, secretario del club; y Walter Krieger, asesor legal de Boca, mientras que por la oposición se hicieron presentes Javier Medín, representante legal; y Sebastián Silvestri.

Adicionalmente a la apelación, los abogados pidieron la recusación de la jueza y la nulidad de la medida. Asimismo, solicitan que la resolución de la jueza sea comunicada al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de evaluar el desempeño de los magistrados.

La Cámara Nacional en lo Civil tomará intervención en el caso, siendo una medida cautelar, se espera una resolución urgente. La incertidumbre recae en si la decisión se tomará antes o después de fin de año.

Boca: las partes no se pusieron de acuerdo y por ahora las elecciones siguen suspendidas

Luego de la suspensión de la Justicia porteña de las elecciones en Boca, que estaban previstas para realizarse el domingo, finalmente no hubo un acercamiento en la audiencia de conciliación entre las listas encabezadas por Juan Román Riquelme, del oficialismo, y Andrés Ibarra por la oposición.

El periodista Diego Brancatelli, en Argenzuela, confirmó que las partes no llegaron a un acuerdo, después de la reunión. "No hay elecciones en Boca, confirmado. No hubo acuerdo, tras más de tres horas (de reunión)", expresó. En tal sentido, en el programa de C5N, agregó que "lo que podría suceder es que Boca apele y se levante la cautelar".

Por su parte, su colega Daniela Gian, desde el móvil en las afueras de donde se realizó la audiencia, detalló que "acá se hablaba de que no fue en muy buenos términos la conciliación, que había sido bastante compleja y trabada. Se ponía sobre la mesa el tema del padrón, los 13 mil socios, 4 mil que se podían llegar a bajar o no para llegar a un acuerdo. Parece que esto no fue suficiente".

En tanto, el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, se refirió a una propuesta del oficialismo: "Lo que me están contando es que el oficialismo había ofrecido que los 13.500 socios que estaban señalados votaran en unas urnas aparte y una vez que se conocía el resultado final, si la diferencia era grande no se tomaba eso y se daba ganador al que sacaba más votos. Si la diferencia era pequeña, ahí se abrían los votos y se anulaban".

Andrés Ibarra y Mauricio Macri X (@okdobleamarilla)

"La oposición dijo que 'ponga un perito el oficialismo y ponemos uno nosotros. Limpiamos el padrón y una vez que esté limpio, votamos'", continuó en tal sentido.

También habló de la pretensión del expresidente Mauricio Macri, quien además integra la fórmula con Ibarra, sobre las elecciones. "Lo que se está intentando hacer es, si se esto es así que está confirmado que se suspenden las elecciones en Boca, es estirar todo esto para poder lograr la intervención del club. La sospecha más grande es que la idea de Macri es usar su relación con Milei para poner alguien afín a él en la Inspección General de Justicia para pedir la intervención", expresó.

Boca: el oficialismo asegura que más de 4 mil socios que denuncia la oposición pasaron en la gestión anterior

Luego de que la Justicia porteña suspendiera las elecciones en Boca por irregularidades en el padrón, el oficialismo que encabeza Juan Román Riquelme aseguró que más de 4 mil socios incluidos en la denuncia de la oposición fueron dados de alta durante la gestión de Daniel Angelici y no la actual.

El periodista Jorge Rial compartió las pruebas a través de Twitter. "Estos son parte de los 4.189 socios habilitados por Angelici que Mauricio Macri incorporó como parte de la gestión Riquelme en los 13 mil votantes señalados como truchos", indicó junto a una foto del listado.

"Es un escándalo. Una denuncia viciada por todos lados. Si no los dejan votar el domingo está claro que quieren la intervención de Boca", aseguró. Esta tarde, los abogados de ambas listas se reunieron con la jueza Alejandra Débora Abrevaya pero no llegaron a un acuerdo y, por ahora, los comicios siguen suspendidos.

La fórmula opositora que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri objetó la presencia en el padrón de 13.364 socios que supuestamente pasaron de adherentes a activos entre agosto y noviembre de 2021.

Según informó Télam, el relevamiento de la Junta Electoral que comanda el oficialismo encontró que solo 4.100 de esas personas fueron asociadas como adherentes y después pasadas a activos durante esos cuatro meses.

Fuentes del club revelaron que la intención es proponerle a la jueza que los comicios se lleven adelante el domingo y que esos 4.100 socios voten en tres mesas separadas del resto. Si quien gana lo hace por un número mayor de votos, la cuestión quedará saldada; si la diferencia es menor, quedará a la espera de la resolución judicial.

En cambio, allegados a la oposición adelantaron que en principio ese sector no aceptaría esta propuesta. Insisten en que las elecciones se celebren este fin de semana, pero mantienen la posición original de que los 13.364 objetados queden fuera del padrón.

Si no se llega a un acuerdo, lo más probable es que las elecciones se posterguen hasta marzo y que el club siga hasta ese momento bajo el mando del actual presidente Jorge Ameal, con Riquelme como vicepresidente segundo a cargo del fútbol de la institución.