El último adiós a Pablo Serrano, el hincha de River fallecido en el Monumental

La autopsia determinó que el hincha falleció por politraumatismos con pérdida de masa encefálica y hemorragia externa . Todavía, sin embargo, no se realizaron los estudios toxicológicos, cuyos resultados estarían disponibles dentro de 10 a 15 días.

Las primeras informaciones indican que el hombre falleció como consecuencia del impacto y no presentaba lesiones que hicieran presumir una situación previa de violencia. Esta teoría ya había sido descartada por las autoridades de River en base al análisis de las cámaras de seguridad.

Según las imágenes revisadas, Serrano intentó sentarse sobre la baranda, no consiguió estabilidad y cayó al vacío unos 15 metros.

"Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo", escribió su hija en su cuenta de Twitter.

Quién era Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que murió al caer de la tribuna

La víctima vivía en la localidad bonaerense de Haedo y era socio pleno de River desde noviembre de 2022. Había acudido al estadio junto a su hija, de 15 años, y un grupo de amigos, todos pertenecientes a la filial Morón del club millonario, quienes se enteraron de la identidad del fallecido dos horas después de la tragedia, tras reiterados llamados telefónicos.

Según confirmaron fuentes policiales y los médicos que se acercaron a socorrerlo, Serrano golpeó su cabeza contra el suelo y murió en el acto, algo que fue confirmado por el titular del SAME, Alberto Crescenti.

El comunicado de River tras la muerte del hincha

"Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad", informó River Plate, en conjunto con el Comité de Seguridad en el Fútbol, horas después del trágico incidente que motivó la suspensión del encuentro a los 26 minutos del primer tiempo.

"La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90 por ciento de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado", agrega el comunicado.

Desde River informaron que los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, intervino con las investigaciones pertinentes.

"Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba", señaló la institución de Núñez.