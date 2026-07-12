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12 de julio de 2026 Inicio

Julián Álvarez: "Si seguíamos yendo todos juntos sabíamos que el gol iba a llegar"

El cordobés marcó un golazo ante Suiza y desató la locura de la Selección argentina y los hinchas argentinos. Ahora, se viene la semifinal con Inglaterra.

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El héroe de la noche.

El héroe de la noche.

Julián Alvarez se puso el traje de héroe y convirtió un golazo en el tiempo suplementario para la victoria de la Selección argentina sobre Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero surgido en River destacó la clasificación a la semifinal y palpitó el duelo contra Inglaterra.

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"Estoy muy cotento. Intentamos hasta el final y las cosas se pusieron difíciles pero sabíamos que si seguíamos todos juntos el gol iba a llegar", remarcó el autor del segundo gol de la Scaloneta.

El cordboés resalto el buen momento que atraviesa el grupo que lidera Lionel Messi: "Siempre se habla mucho (desde afuera) nosotros tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas, en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día".

"La Araña" subratyó que "el grupo está muy unido, muy fuerte" y que no deben "prenderse" de las cosas que se dicen en redes sociales. Ahora a descansar... Vamos a ir al próximo partido con todo", remarcó.

El futbolista aseguró que "preferiríamos haberlo ganado antes, pero sabemos que no son fáciles y que todos los partidos del Mundial están siendo así. Nos quedan dos más y vamos con todo", cerró.

El gol de Julián Álvarez ante Suiza

El golazo de Julián Álvarez fue un desahogo definitivo para la Selección argentina ante Suiza, el segudo gol del 3-1 ante Suiza y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. A los 112 minutos del alargue, el cordobés selló el triunfo 2-1 frente a Suiza. La jugada comenzó con un centro que interceptó José Manuel "el flaco" López. Él hizo un rodeo en el área, salió y se apoyó con la "Araña. Álvarez tomó la pelota, se perfiló, enganchó para su pierna hábil y sacó un bombazo preciso. El derechazo se coló en el ángulo superior izquierdo del arquero suizo Gregor Kobel, inatajable.

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