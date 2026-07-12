Julián Álvarez: "Si seguíamos yendo todos juntos sabíamos que el gol iba a llegar" El cordobés marcó un golazo ante Suiza y desató la locura de la Selección argentina y los hinchas argentinos. Ahora, se viene la semifinal con Inglaterra. Por Agregar C5N en









El héroe de la noche.

Julián Alvarez se puso el traje de héroe y convirtió un golazo en el tiempo suplementario para la victoria de la Selección argentina sobre Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero surgido en River destacó la clasificación a la semifinal y palpitó el duelo contra Inglaterra.

"Estoy muy cotento. Intentamos hasta el final y las cosas se pusieron difíciles pero sabíamos que si seguíamos todos juntos el gol iba a llegar", remarcó el autor del segundo gol de la Scaloneta.

El cordboés resalto el buen momento que atraviesa el grupo que lidera Lionel Messi: "Siempre se habla mucho (desde afuera) nosotros tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas, en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día".

"La Araña" subratyó que "el grupo está muy unido, muy fuerte" y que no deben "prenderse" de las cosas que se dicen en redes sociales. Ahora a descansar... Vamos a ir al próximo partido con todo", remarcó.

“SI SEGUÍAMOS YENDO TODOS JUNTOS EL GOL IBA A LLEGAR”



Julián Álvarez, autor del segundo tanto de Argentina, habló tras la clasificación a semifinales del #MundialEnDSPORTS.@barbiefritzler #FIFAWorldCup pic.twitter.com/f7DB0zmWqF — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026 El futbolista aseguró que "preferiríamos haberlo ganado antes, pero sabemos que no son fáciles y que todos los partidos del Mundial están siendo así. Nos quedan dos más y vamos con todo", cerró.