El rey del oversize: Rodrigo De Paul impone tendencia con pantalones anchos y un bolso de lujo El mediocampista de Inter de Miami se sumó a la concentración de la Selección argentina en Alicante y sorprendió con su look. Eligió un estilo cómodo y urbano al que sumó un llamativo accesorio.







De Paul mostró un look de lujo en redes sociales. Instagram @rodridepaul

Rodrigo De Paul llegó a la concentración de la Selección argentina en Alicante.

Sorprendió con un look urbano, cómodo y relajado, pero con detalles de lujo.

Combinó una remera clásica blanca, ajustada al cuerpo, con un pantalón oversize negro tipo sastrería.

El detalle que llamó la atención fue un colorido bolso de la marca francesa Celine que se vende por 2.100 euros. Los jugadores de la Selección argentina ya están concentrados en Alicante, España, donde se preparan para el amistoso frente a Angola que se jugará el viernes 14. Muchos llamaron la atención con los looks que eligieron para llegar a Las Fincas Resort, en especial Rodrigo De Paul, que impuso tendencia.

El mediocampista del Inter de Miami lució una remera blanca ajustada al cuerpo, de corte clásico, manga corta y cuello redondo. La combinó con unos pantalones oversize de sastrería negros, en un estilo similar a los pantalones de vestir pero con un toque más urbano y cómodo.

Completó el outfit con zapatillas blancas, de estilo deportivo y con un diseño minimalista, y una gorra de color azul marino que usó con la visera hacia atrás. Los detalles de lujo fueron un reloj dorado y un bolso de mano de la marca francesa Celine, con un diseño muy colorido y aplicaciones de cuero.

Rodrigo De Paul look Instagram @rodridepaul El bolso de lujo que usó Rodrigo De Paul El bolso que Rodrigo De Paul llevó a la concentración de la Selección argentina es un modelo de viaje de Celine, una casa francesa de moda de lujo, elaborado con lana y ribetes de cuero. Se consigue en distintas plataformas de e-commerce europeas por un precio que ronda los 2.100 euros (u$s2.435).

Este modelo, confeccionado en piel flexible, se destaca por su estampado de lana en los tonos del arcoíris y su bordado con el monograma "Triomphe" característico de la marca. Tiene un tamaño mediano, pensado para viajes de un fin de semana, e incluye una correa de hombro desmontable.