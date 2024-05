El retiro de Diego Schwartzman: el pico de su carrera, las frustrantes derrotas y la frase que marcó su final en el tenis

El tenista publicó en sus redes sociales que el Argentina Open 2025 será su último torneo como profesional, ya que no puede encontrar la alegría que le brindaba el deporte tiempo atrás. A sus 31 años decidió que colgará la raqueta: "Me diste mucho y es hora de pasar a otra etapa".

Mediante un comunicado en sus redes sociales , Diego Sebastián Schwartzman Daiez anunció su retiro del tenis profesional y contó que tendrá lugar en el Argentina Open 2025. Su objetivo es jugar los torneos que más disfruta durante el 2024 y cerrar su carrera en el único torneo categoría 250 del país, tras la eliminación del Córdoba Open. En pocas palabras, explicó el motivo que lo ayudó a tomar la decisión y sintetizó: “Hoy esa sonrisa, por momentos, me cuesta encontrarla”.

Sucede que hace algunas semanas quedó eliminado en la primera ronda de la clasificación hacia el Masters 1000 de Madrid frente a Albert Ramos Viñolas y escribió en X (ex Twitter): “Fin del viaje”, junto con algunos emojis. Con esa frase, los medios y fanáticos del deporte comenzaron a especular con un posible retiro.

La carrera de Diego Schwartzman: la caída desde el Top 10

Pero atrás de esa frase hay una serie de derrotas que lo condicionaron. Esas caídas comenzaron hace tiempo y se hicieron notar en el ranking ATP. En abril del 2023 se encontraba en el puesto Nº37 y fue descendiendo hasta salir del Top 100 por primera vez desde julio del 2021.

El pico de su tenis fue en 2020 luego de alcanzar por primera vez las semifinales de Roland Garros, el único Grand Slam sobre su superficie predilecta. Allí perdió frente a Rafael Nadal en un duelo inolvidable. Quedó en el puesto Nº8 y pasó un tiempo como parte del Top 10. Pero una serie de derrotas lo hicieron perder puntos y lo alejaron de su máximo nivel.

Nadal Schwartzman Redes sociales

Pasó un fin de temporada complicado en 2021, pero en el inicio del 2022 lo mejoró al quedar semifinalista de Córdoba Open, finalista del Argentina Open y de Río Open. Luego destacó cuartos de final en Monte Carlo y semifinal de Barcelona, todos los torneos sobre la misma superficie.

Sin embargo, desde junio en Queens hasta la actualidad perdió 27 veces en primera ronda más un retiro en Zhuhai. En cuanto a ranking en junio estaba en el puesto Nº15 y cayó al 142. En 2024 aún no pudo ganar ningún partido y lleva un récord de 0-6.

En febrero del 2024, luego de caer en Córdoba Open, disparó: “Veremos hasta dónde la puedo estirar de esta manera. Es difícil despertarse mañana con muchas ganas de entrenar, cambiar de superficie, volver a viajar”. Además, tuvo que enfrentarse a las críticas de las redes sociales y reconoció que era frustrante.

Peque Redes sociales

Las derrotas del "Peque" Schwartzman y el bajón anímico

Luego de caer en la qualy del Australian Open, torneo al que se ausentó por primera vez en diez años, indicó a La Nación: “Fue muy doloroso. Más que perdérmelo, lo que me pasó fue muy difícil el hecho de llegar. Después, una vez que volví a mi casa, por el proceso que estoy teniendo, hay muchas cosas que las disfruto”.

Y agregó: “Antes, me sentía raro al estar en mi casa, me sentía un sapo de otro pozo, era estar pensando: ¿qué estoy haciendo acá? Yo tengo que estar compitiendo, jugar un torneo, hacer otras cosas, y hoy aprendí a disfrutar mucho de todo lo que el tenis me dio y ahora tengo”.

La última victoria del argentino fue en Tokio en octubre del 2023 en primera ronda frente a Francisco Cerúndolo. Un mes atrás había terminado su vínculo laboral con Juan Ignacio Chela, quien lo había acompañado durante siete años de su carrera.

Aclaró que seguirá compitiendo en los torneos que más le gustan, que seguro serán sobre polvo de ladrillo y espera una wild card para el ATP de Buenos Aires, ya que no va a tener posibilidad por ranking. De hecho, le envió un mensaje al torneo y se lo solicitó.

Peque Redes sociales

Esta semana disputará la etapa clasificatoria para ingresar al Masters 1000 de Roma en la previa de Roland Garros. “El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque ‘El Peque’ tuvo una vida de gigante”, manifestó en su comunicado.

Y sumó: “Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente”.

La parte determinante del mismo fue cuando explicó qué es lo que le hace feliz: “Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero, por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice”.

Diego SCHWARTZAman Redes sociales

El futuro de Diego Schwartzman hasta el día de su retiro en el Argentina Open 2025

Su objetivo en el futuro es poder volver a encontrar la felicidad y dejar atrás los momentos malos. Le agradeció a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo, a su novia, un pilar fundamental porque lo acompañó en todo el proceso y a su familia.

A lo largo de su trayectoria fue campeón del ATP 250 de Estambul en 2016, en Río de Janeiro en 2018, en Los Cabos en 2019 y del ATP 250 de Buenos Aires en 2021. Llegó a semifinales de Roland Garros en 2020 y participó de la Copa Davis como integrante del equipo, pero no pudo conseguir ningún título.

Peque Schwartzman Peque Schwartzman

Su carrera quedará marcada en la historia del tenis argentino porque llevó la bandera del país por distintos puntos del mundo y triunfó. Le tocará despedirse del tenis en 9 meses, pero mientras tanto, su tenis seguirá vivo.