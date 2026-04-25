25 de abril de 2026 Inicio
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Por qué envolver la tarjeta de crédito en papel aluminio puede evitarte robos bancarios

En los últimos tiempos, el temor a fraudes digitales y robos de información ha impulsado la difusión de métodos caseros para proteger tarjetas bancarias.

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Existen alternativas más prácticas y diseñadas específicamente para este fin

Existen alternativas más prácticas y diseñadas específicamente para este fin, como fundas con tecnología de bloqueo o configuraciones de seguridad en los propios dispositivos.

  • En los últimos tiempos, el temor a fraudes digitales y robos de información ha impulsado la difusión de métodos caseros para proteger tarjetas bancarias.
  • Uno de los más llamativos consiste en envolverlas en papel de aluminio para evitar que sean escaneadas sin contacto en lugares concurridos.
  • El auge de este truco responde más a la percepción de riesgo que a una necesidad comprobada. Aunque puede dificultar ciertos intentos de lectura inalámbrica, no es una solución definitiva ni imprescindible.
  • El aluminio, al ser un material conductor, puede actuar como una barrera frente a señales de radiofrecuencia.

En los últimos tiempos, el temor a fraudes digitales y robos de información ha impulsado la difusión de métodos caseros para proteger tarjetas bancarias. Uno de los más llamativos consiste en envolverlas en papel de aluminio para evitar que sean escaneadas sin contacto en lugares concurridos.

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La idea no surge de la nada. Se basa en un principio físico conocido desde el siglo XIX: la jaula de Faraday. Este concepto describe cómo un material conductor puede bloquear las ondas electromagnéticas, impidiendo que señales externas entren o salgan de un espacio determinado.

El auge de este truco responde más a la percepción de riesgo que a una necesidad comprobada. Aunque puede dificultar ciertos intentos de lectura inalámbrica, no es una solución definitiva ni imprescindible.

Así funciona el truco de envolver la tarjeta de crédito en papel aluminio

El aluminio, al ser un material conductor, puede actuar como una barrera frente a señales de radiofrecuencia. En teoría, al cubrir completamente una tarjeta o dispositivo, se crea un entorno donde estas ondas quedan anuladas o muy debilitadas.

Esto implicaría que tecnologías inalámbricas como el NFC —utilizadas en pagos sin contacto— no podrían comunicarse con lectores externos. Es el mismo principio que se emplea en fundas especiales diseñadas para bloquear señales o en entornos tecnológicos donde se necesita aislamiento electromagnético.

aluminio tarjetas

Aunque el fundamento científico es correcto, su eficacia depende de varios factores clave. Para que el aislamiento funcione, el recubrimiento debe ser continuo y sin fisuras. Cualquier apertura permitiría el paso de señales. Además, no basta con una capa ligera. El grosor y la cobertura influyen directamente en la capacidad de bloqueo. Si el aislamiento no es suficiente, las ondas pueden seguir atravesando el material, reduciendo la efectividad del método.

En condiciones ideales, el resultado sería el mismo que ocurre al aislar un teléfono móvil: pérdida total de conectividad, sin acceso a redes, señales o comunicaciones.

Existen alternativas más prácticas y diseñadas específicamente para este fin, como fundas con tecnología de bloqueo o configuraciones de seguridad en los propios dispositivos. Además, algunos expertos consideran que este tipo de medidas caseras pueden resultar incómodas y poco funcionales en el uso diario.

También se advierte que muchas de las amenazas que preocupan a los usuarios no dependen únicamente de la proximidad física o del escaneo por radiofrecuencia, por lo que el aluminio no resolvería todos los escenarios de riesgo.

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