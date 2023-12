El presidente de Argentinos Juniors, contundente sobre el interés de River por Redondo: "Tiene un valor que..."

El hijo del exReal Madrid, Fernando Redondo, tiene contrato en los de La Paternal hasta diciembre del próximo año, pero desde la institución no piensan desprenderse de él. “Federico está en el Sub 23 y declaró que su idea no es irse de Argentinos, estoy muy tranquilo”, aseguró Malaspina en las últimas horas en diálogo con radio La Red.

Al mismo tiempo, el dirigente deportivo dejó en claro que los de Núñez tendrá la tarea difícil de hacerse de los servicios del mediocampista de 20 años, ya que tiene una amplia competencia de clubes de índole internacional.

“Hay muchos llamados de afuera y priorizamos ese mercado para Redondo. Redondo tiene un valor que si acepta pagar River, se lo lleva. La cotización es en dólares y se tiene que pagar así”, fue contundente.

Si bien el mediocampista tiene contrato hasta diciembre del 2024 y la situación es similar a la de Claudio Echeverri quien no tiene intenciones de renovar, Argentinos tiene la intención de venderlo dentro de ese período en una cifra cercana a los 12 millones de dólares.

“Somos dueños de los jugadores mientras dure el contrato. Es uno de los grandes problemas de los clubes: la duración de los contratos”, indicó el extesorero de AFA.

River: Salomón Rondón firmó su desvinculación y dejó de ser jugador del club

A la confirmada baja del plantel de Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz, River también se desprendió del delantero, Salomón Rondón, quien decidió rescindir su contrato.

De esta manera, el venezolano dejó de ser jugador del club tras su llegada en enero. Convirtió 10 goles en 34 partidos con la camiseta del Millonario.

La salida de Rondón del Millonario se produjo después de que haya trascendido que buscaba irse del club por motivos personales ya que desde su entorno advirtieron que su familia no se adaptó a la vida en Argentina.

Rondón River Belgrano Télam

El periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, informó en su cuenta de la Twitter que el futbolista de 34 años “puso dinero de su bolsillo para lograr su salida” y explicó que cuenta con muchas ofertas para continuar su carrera.

El delantero formó parte de los planteles del equipo de Núñez que obtuvieron la Liga Profesional en julio y el reciente Trofeo de Campeones este año.