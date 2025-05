El plan de Boca para cerrar la llegada de Miguel Ángel Russo cuanto antes

El debut del conjunto de La Ribera en el Mundial de Clubes ante Benfica el 16 de junio a las 19 horas de argentina. En la segunda fecha, deberá enfrentar a Bayern Munich, el 20 de junio en Miami. Y cerrará la primera fase con Auckland City (Nueva Zelanda), el 24 de junio en Nashville.

Russo Riquelme Redes sociales

Cuál es el plan B de Boca para reemplazar a Gago si no llega Miguel Ángel Russo

Tras la desvinculación de Fernando Gago, el dirigente Mauricio “Chicho” Serna aseguró que el interinato de Mariano Herrón iba a ser durante el Torneo Apertura y para el Mundial de Clubes iba a contar con otro técnico.

Ahora, sin nada asegurado, los dirigentes manejan una segunda opción si Miguel Ángel Russo no logra su regreso. Si para este martes no se logra sellar el acuerdo con el actual técnico de San Lorenzo, apostarán por otro interinato que reemplace al de Herrón.

“Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público”, contestó Miguel post derrota en la semifinal del certamen doméstico frente a Platense.

En caso de que no se logre su llegada, se manejaban dos alternativas internas: Silvio Rudman y Roberto “Tito” Pompei, ambos trabajan actualmente en las divisiones inferiores. “Tito” es quien se quedó al frente de la Reserva del conjunto de La Ribera cuando Herrón asumió a al Primera, mientras que Rudman está a cargo de la 4° división.