La tajante respuesta de Miguel Russo sobre su futuro en San Lorenzo y la chance de ir a Boca

Russo fue uno de los hombres de la última semana, ya que es la primera opción de la dirigencia del Xeneize para hacerse cargo del equipo. Sin embargo, el DT dio una contestación tajante: "No voy a responder nada, hablo de San Lorenzo y nada más. Punto y aparte. Voy a hablar cuando quiera, cumpla y todo lo que tenga que pasar".

Russo Riquelme Russo y Riquelme durante su último tiempo en Boca entre 2019 y 2021. Redes sociales

En tal sentido, el campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize aclaró que "yo no escucho nada y ni me interesa lo que se diga". De inmediato, dejó una aclaración: "Hay que saber hablar y decir las cosas. Lo que tengo que hablar lo hago personalmente, no en público".

El martes, el plantel de Boca volverá a los entrenamientos de cara a la participación en el Mundial de Clubes de Estados Unidos. La intención de JRR y la directiva es presentar al nuevo DT, ¿será Russo? Por lo pronto, dio una precisión al referirse al partido que San Lorenzo jugará contra Quilmes, el 4 de junio, por la Copa Argentina: "Un error, no tenés a los convocados como Gill, Romaña y Vombergar más los lesionados. A San Lorenzo le va a costar mucho...".

Los DT que tuvo Boca con Juan Román Riquelme en la dirigencia

Miguel Ángel Russo fue el primero y estuvo en la época 2020/21. Fue su segunda experiencia en el banco azul y oro y fue el que más tiempo estuvo. Se fue tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. Dirigió 59 partidos y ganó 27, empató 21 y perdió 11. Logró dos títulos locales.

Luego apareció Sebastián Battaglia y estuvo desde 2021 hasta 2022. Estaba a cargo de la Reserva, asumió de forma interina y luego quedó fijo en el cargo. Fueron 57 partidos disputados, de los cuales logró 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas. Ganó la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022.

Al irse el jugador más ganador de la historia de Boca, llegó Hugo Ibarra, quien también venía de la Reserva. Asumió en julio de 2022 y en marzo de 2023 ya había sido despedido. Fue campeón del Torneo de la Liga 2022 tras una gran disputa con Racing y ganó la Supercopa Argentina 2023. Dirigió 36 partidos y logró 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas.

Almirón Boca Almirón llegó a la final de la Copa Libertadores 2023. Télam

Jorge Almirón fue de los DT que más se esperaba, pero solo estuvo siete meses. No sumó ningún título, pero llegó a la final de la Libertadores. Perdió en la final en Río de Janeiro contra Fluminense y renunció. Fueron 43 partidos, 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas.

Luego fue contratado Diego Martínez, quien venía de dos buenas experiencias en Huracán y Tigre. Llegó en enero de 2024 y se fue en septiembre del mismo año. Estuvo 45 partidos, ganó 20, empató 15 y perdió 10. Por último, Fernando Gago, un personaje de la casa. Había dirigido a Aldosivi, Racing y Chivas de Guadalajara. Con Boca, no pudo clasificar a la Libertadores, una de las obligaciones, cayó en semis de la Copa Argentina 2024 y terminó sexto en el torneo de la liga.