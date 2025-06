El picante cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos tras el empate en el Monumental: "Sacate la vinchita, bobo"

El empate entre la Selección argentina y Colombia por 1-1 no sólo fue un trámite trabado en el campo de juego, sino que también fue un duelo a puro enfrentamiento individual que dejó varios cruces. Así, cuando el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez dio el pitazo final, ambos equipos se fueron al humo entre tumultos e insultos y el cruce entre el defensor Nicolás Otamendi y el volante Richard Ríos no pasó desapercibido.

El volante del Palmeiras no se quedó atrás y también fue con dureza, señalando por su edad al marcador central argentino mientras se le retiraba del punto de conflicto. "Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr", clamó la figura de Colombia.

Mirá el cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos