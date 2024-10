El otro Trossero: jugó en Boca, Racing, River y murió en el vestuario después de un partido

Oscar Víctor Trossero era goleador, se destacó en Unión y en clubes de Francia, y hasta jugó en la Selección argentina. Sin embargo, falleció a los 30 años tras un partido entre Central y el Millonario en Rosario. "Éramos muy amigos, teníamos el mismo apellido, pero no fuimos parientes", recordó Enzo Trossero.

"Teníamos el mismo apellido, pero éramos muy diferentes. Él era morocho, yo soy rubio. Algunos decían que éramos parientes, otros decían que no. Pero tuvimos la suerte de jugar dos años en Francia, donde fuimos campeones y subcampeones en Nantes " , describe Enzo Trossero , uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino, en diálogo con C5N . Así recordó a Oscar Víctor Trossero , el goleador que jugó en Boca , Racing , Unión , River , la Selección argentina, Nantes, Mónaco y Montpellier . Nito y el Vikingo compartieron dos temporadas en Les Canaris y forjaron una amistad que excedió el rectángulo de juego.

El miércoles 12 de octubre de 1983 se disputó la fecha 22 del campeonato Metropolitano . Aquel día, en el Monumental, Boca ejerció la localía contra Independiente y protagonizó un espectacular 3-3, que incluyó un doblete de Ricardo Gareca y un tanto de Juan José López para el Xeneize y goles de José Percudani , Ricardo Bochini y Claudio Marangoni en el Rojo, que sería campeón de ese torneo. Sin dudas, fue el partidazo de la jornada del fútbol argentino, el que se llevó toda la atención. Sin embargo, con el correr de los minutos, la noticia deportiva del día no estuvo vinculada al clásico. Rápidamente cambió de rumbo y pasó a focalizarse en Rosario .

A 300 kilómetros de Núñez, en el vestuario visitante del estadio Gigante de Arroyito, el plantel de River se lamentaba por una nueva derrota, estaba vez fue 2-1 contra Rosario Central. En ese momento, Oscar Víctor Trossero, el 9 de River, sintió un fuerte dolor en el pecho y segundos después, al ingresar a la ducha fría, se desplomó. Las crónicas de la época relatan que sus compañeros, como Américo "Tolo" Gallego, Julio Olarticoechea y un joven Carlos "Chino" Tapia pidieron asistencia a los médicos Roberto Paladino y Luis Seveso.

El delantero fue trasladado al Hospital Freire, ubicado a pocas cuadras de la cancha, pero a pesar de los intentos de reanimación, a las 22:15 se confirmó su fallecimiento. Trossero había cumplido 30 años el 15 de septiembre. El informe indicó que el deceso se produjo por aneurisma cerebral.

Oscar y Enzo Trossero en Nantes Oscar y Enzo Trossero jugaron juntos en Nantes dos años.

“No hubo nada que hacer”, explica Enzo Trossero, amigo y compañero durante su experiencia en Nantes de Francia entre 1979 y 1980. A 41 años de la muerte, uno de los íconos de Independiente detalla cómo se enteró del trágico suceso: “Había terminado de jugar en la cancha de River contra Boca y cuando vuelvo a mi casa venía escuchando la radio. Ahí dijeron que Víctor había tenido un problema. Entonces, como vivía a 10 cuadras de diferencia, me fui para su departamento sobre Avenida Cabildo. Llegamos y tocamos el timbre, pero no había nadie. Al rato, llegaron Daniel Silguero, un exjugador de Unión, y luego Héber Mastrángelo, que era muy amigo de Nito. Entonces, apareció Stella, la esposa, y no sabía absolutamente nada. Nos dijo que había tenido un problema con la nena, que se había roto un diente. Luego de 10 minutos, la llama el hermano de Víctor y ahí se entera que lamentablemente había fallecido”.

Debutó en Primera con un gol al Pato Fillol

Oscar Víctor Trossero había nacido en 1953 en la localidad santafesina de Gödeken, ubicada a 170 kilómetros de Rosario. En esa zona agropecuaria del sur de la provincia, donde también nacieron los futbolistas Santiago Gentiletti y Alejo Véliz. Allí, Nito comenzó el sueño detrás de una pelota, que lo llevó a integrarse a las Inferiores de Boca en el mítico predio de La Candela. Debutó oficialmente en junio de 1972, en la derrota 3-1 frente a Racing y le metió un gol al "Pato" Ubaldo Matildo Fillol. Al año siguiente, ante las pocas oportunidades pasó a la Academia de Avellaneda a cambio del Jorge "Chino" Benítez. Allí, tuvo un partido extraordinario: le marcó un triplete en el 3-0 a River de 1974 en el Cilindro.

Oscar Trossero gol a River Nito festeja uno de sus tres goles a River en el Cilindro de Avellaneda.

Tras pasar por Boca y Racing, el delantero encontró su lugar en Unión de Santa Fe entre 1975 y 1978. Víctor Trossero hizo 58 goles en ese período, en el que fue parte del histórico equipo de Juan Carlos "Toto" Lorenzo que terminó cuarto en el Metropolitano 75, gracias a un plantel que contaba con Hugo Gatti, Leopoldo Luque, Victorio Cocco y Mastrángelo, entre otras figuras. Además, César Luis Menotti lo convocó a la Selección argentina en una serie internacional de 1977 en la Bombonera (Escocia y Yugoslavia), pero una lesión de tibia y peroné al año siguiente le quitaron la chance de pelear un lugar entre los 22 de la Copa del Mundo.

“Era goleador, tenía buen físico sin ser demasiado alto y le pegaba con las dos piernas. Además, era muy rápido. Hizo muchos goles en Francia. Para llegar a Europa tenías que ser bueno”, lo describe el Vikingo Trossero, uno de los mejores zagueros centrales de la historia del fútbol argentino. La oportunidad de ir a Europa, más precisamente a la liga francesa, llegó en 1978. Jugó en Nantes (hasta 1980), Mónaco (1980/81) y Montpellier (1981/82). En total convirtió 48 tantos en 114 encuentros.

Oscar y Enzo Trossero producción revista Francia Oscar y Enzo Trossero en una producción de 1979 para una revista francesa.

“La pasamos muy bien en Nantes. Me acuerdo que nos hicieron muchas notas juntos en revistas como France Football porque llamaba la atención que teníamos el mismo apellido. La verdad que Nito era muy buen jugador, era goleador y un tipo querible. En Nantes salimos campeones de la Copa de Francia en 1979 y del torneo en 1980. Recuerdo que Nito había tenido una competencia muy importante con otro jugador como Eric Pécout. Luego, se fue a Mónaco y al año y pico volvió a Argentina por un tema familiar”, describió Enzo Trossero, quien conserva muchas fotografías y anécdotas de esos años en el club galo.

En 1983, el otro Trossero, se incorporó a River, que también sumó al uruguayo Enzo Francescoli, pero ya no tenía a Norberto "Beto" Alonso, Daniel Passarella ni Ramón Díaz. Era un Millonario hundido en una crisis, que en ese Metropolitano terminaría anteúltimo y se salvaría del descenso por la instauración de los promedios. En ese contexto complejo, Nito cumplió y logró 7 goles en 22 partidos. Le tocó una época muy difícil también a nivel institucional, ya que un mes antes había fallecido el ídolo máximo de ese momento, Ángel Labruna. Una situación que se agravó con su propia muerte, una desgracia de la que se cumplen 41 años.

El día que los Trossero jugaron contra Bob Marley

Bob Marley y Oscar Trossero Bob Marley y Henri Michel se dan la mano. Detrás aparece Oscar Víctor Trossero.

El 2 de julio de 1980, el plantel de Nantes se encontraba en una práctica en el predio de Joneliere. En ese momento, se acercó un micro, del que bajaron el cantante Bob Marley y los músicos de The Wailers. Los jamaiquinos se encontraban de gira en Francia y brindarían un recital en el centro de exposiciones Beaujoire de la ciudad francesa.

"Ellos viajaban en un colectivo especial, donde vivían. Entonces, vinieron a una práctica y jugamos un partido con Bob Marley. Hay un muchacho, Eduardo Bargas, que es hermano de Hugo, exjugador de Chacarita y la Selección que estuvo en Francia. Hace poco me mandó una foto de ese día", recordó Enzo Trossero, que destacó que "Nantes y Saint Etienne, donde jugaban Osvaldo Piazza y Michel Platini, eran los dos mejores equipos de Francia".

Trossero en Nantes Enzo, el cuarto de la primera fila, y Oscar, el tercero de la segunda, en la formación de Nantes.

Bob Marley tenía un gran gusto por el fútbol y habitualmente lo practicaba. Tenía como ídolo a Pelé y admiraba a Osvaldo Ardiles. Llegó a decir que "el fútbol es libertad, me ayuda a despejar mi mente". Aquella jornada, se realizó el picado entre los futbolistas profesionales de Les Canarís y los músicos que duró 45 minutos.

Los Trossero, Enzo y Víctor, formaron parte de aquel momento. Pero fue Nito quien quedó inmortalizado en una fotografía, ya que aparece detrás de Marley y el legendario francés Henri Michel, quien tiene una camiseta similar a la de River. Tiempo después, el cantante jamaiquino moriría de cáncer, el 11 de mayo de 1981.