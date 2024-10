El fútbol argentino, entre el rechazo a las SAD y el desafío de conseguir financiamiento

Podría decirse que al fútbol argentino lo hacen competitivo los talentos, porque es sabido que cada vez es más difícil hacerle frente a jugosas ofertas en dólares, que generan que los futbolistas pasen cada vez menos temporadas en nuestra liga.

Lo más peligroso es que este déficit en deporte es transversal porque es posible traspolarlo a todas las actividades, ya que en una gran proporción atraviesan serias dificultades para lograr competitividad en el exterior.

La amenaza de las SAD junto a este panorama de incertidumbre, la insuficiente repartición de la AFA con respecto a los premios para los clubes y sumado de la necesidad de competir, dispara un nuevo escenario del que es cada vez más difícil escapar. Tras el rechazo absoluto y conjunto a esta iniciativa que intenta instalar el Gobierno, ¿cuáles son las opciones que tienen los clubes? ¿es "ético" el coqueteo o el acuerdo con el privado? ¿por qué está mal visto en el fútbol argentino?

C5N habló con César Francis, abogado-especialista en asociaciones civiles, para echar luz a algunos conceptos que generan confusión y que es aprovechada de forma malintencionada para vender a las sociedades anónimas deportivas como la solución para que los clubes dejen de ser deficitarios.

"Los clubes como asociaciones civiles pueden financiarse tranquilamente, tratan de imponer que por sí misma no podría sustentarse y no es real, porque pueden tener problemas económicos de la misma manera que las empresas. Pueden quebrar como las empresas si están mal administrados", aclaró el especialista.

afa milei La AFA y el Gobierno se encuentran en un tenso tira y afloje por la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas.

En la misma línea argumentó que "hoy existe la creencia de entender que pueden imponernos que empresario es sinónimo de responsabilidad. Ni un empresa ni un empresario es garantía de nada. Con dirigentes capacitados el club puede transitar tranquilamente su día a día sin vaivenes económicos. El desafío es transformarlas en administraciones eficientes".

Sobre las distintas posibilidades que pueden barajar los clubes, Francis enumeró: "Dentro de las asociaciones civiles podés hacer acuerdos comerciales o económicos con distintos grupos vinculados al fútbol, pero sin ceder la titularidad del club, sin cambiar estatus jurídico ni tercerizar ni ceder el manejo del fútbol profesional. Podés hacer un convenio para que ingrese dinero que permita invertir en el fútbol y que eso genere retorno a quienes invirtieron y brindaron el capital".

Entonces, ¿por qué tanto rechazo a los privados y al gerenciamiento en el fútbol? El excandidato a presidente de San Lorenzo explicó: "Hay confusión y desconocimiento sobre el tema porque a lo largo de la historia hubo ejemplos de gerenciamientos que fueron nocivos, porque los clubes de fútbol profesional no pueden permitir tercerizar el fútbol".

Los casos de Quilmes, Ferro y Racing fueron fracasos rotundos y es por eso que el fútbol ve con malos ojos esa posibilidad, sumado al fuerte sentido de pertenencia de hinchas y socios. "No le tenemos que tener miedo al aporte privado desde las asociaciones civiles, pero sí tenemos que evitar nos engañen diciendo que con la excusa de que, a raíz del aporte privado, tengamos que entregar nuestra casa y poder de decisión", manifestó Francis.

Volviendo al tema de la crisis económica, el experto en asociaciones civiles reflexionó: "Le exigen a los clubes una resultante económica sin tomar nota y registro de la situación de la Argentina, con 57% pobres y sin inversiones. No se puede escapar a ese marco en el que también están sumergidos los clubes. Es capcioso cuando se apunta a los clubes como ámbitos ineficientes y se los separa de la economía nacional".

Con las cartas sobre la mesa, ¿hacia dónde va el deporte mundial? ¿cuál es el horizonte de la gestión deportiva hoy por hoy? Así lo explica Francis: "El mundo tiende a ir por mayores estándares de rigurosidad a la hora de gestión y administración, transparencia y rendición de cuentas porque los clubes son un recurso muy grande y vendible al mundo. Hoy en nuestro país estamos lejos de eso y tenemos mucho para aprender, asimilar y corregir en términos de tecnología, gestión, sostenibilidad y sustentabilidad, cercanía con el socio y mucho más. Tenemos que elevar la vara de lo que estamos haciendo hoy".

El caso Vélez: rechazo a las SAD y posibilidad del naming del estadio

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, dialogó con C5N y se mostró férreamente en contra de las sociedades anónimas deportivas, pero entiende que las cuestiones de financiamiento deberán debatirse más antes que tarde. Igualmente advirtió: "La idea es continuar de esta manera y no innovar al azar porque no creo que en Argentina estén las cosas dadas para hacerlo".

Hoy en día, el equipo de Liniers cuenta con ingresos a través de la cuota social, los derechos televisivos, la venta de abonos y el sponsoreo a cargo del Departamento de Marketing del club. De todas formas, la verdadera fuente de ingresos tiene que ver con la venta de jugadores, a la vez teniendo en cuenta que es una de las canteras que más futbolistas aporta al ámbito nacional e internacional.

velez san lorenzo La venta de jugadores, la principal fuente de ingresos de Vélez. @Velez

Pero, más allá de ello, el mandatario expresó su preocupación por la falta de recursos considerando que Vélez también es una de las instituciones con mejor polideportivo del país. "Sería bueno que el Estado pudiera lanzar algún tipo de financiamiento para seguir sosteniendo esas actividades. Hoy por hoy Vélez superó la barrera de los 70.000 socios y a pesar de tener una de las cuotas sociales más baratas no nos alcanza. Entendemos igualmente que esto es parte de la colaboración de la institución con la sociedad", opinó.

Sobre las alternativas que baraja la Comisión Directiva para hacerle frente a las dificultades económicas y lograr superar el déficit operativo, el presidente del Fortín reconoció que no se descarta la posibilidad del naming del estadio y que, de hecho, están buscando que se haga realidad. "Ojo, no a cualquier precio. No queremos perder la identidad de lo que es nuestro estadio y los hinchas tampoco", advirtió.

Esta inyección privada que se busca para el estadio, según explicó el mandamás de Vélez, sería destinada 100% a la renovación del Amalfitani ubicado en Juan B. Justo 9200: "Queremos que la gente venga cómoda a la cancha, que venga a un estadio moderno y a la altura de Vélez. Sabemos que la realidad económica es un problema para todos, pero tenemos esperanza en que dé un vuelco para llevar adelante estas reformas".

Otra de las patas que parece ser fundamental para la administración y la gestión deportiva es la profesionalización de las áreas. Históricamente los clubes estuvieron manejados por personas que salían de sus trabajos y se ocupaban de las tareas de forma "amateur". La evidencia empírica fue clara: las instituciones dirigidas por personas capacitadas son conducidas con mayor eficiencia.

"Somos una gestión nueva y estamos trabajando en incorporar profesionales porque el fútbol es el día a día y se requiere de un montón de gente especializada que ayuda a estar en los detalles para ser mejores. Apuntamos a sostener los procesos, porque si estás seguro de lo que estás haciendo y lográs sostenerlos, a la larga siempre tenés éxito", concluyó.

Platense también le dice "no" a las SAD, pero abre las puertas a inversores privados

Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, afirmó que el club "no va a ser una SAD ni ahora ni nunca", pero aclaró: "Eso no quiere decir que no aceptemos inversionistas para darle un crecimiento a nuestros socios, que son quienes toman las decisiones en la institución".

El titular del Calamar afirmó que hoy los balances arrojan resultados positivos y cuentan con buena infraestructura, prueba necesaria de que "no hace falta que venga nadie a administrarlo". "A nivel económico sabemos que tenemos déficit y necesitás que alguien te acompañe y te apoye, pero es un tema de inversión y no de administración, tampoco de decisión. Las decisiones las toman los socios", comentó.

Predio Platense Predio del Club Atlético Platense.

Ordóñez se mostró a favor de las inversiones, es decir de operaciones que a cambio pueden convertirse en "dinero, porcentaje de las ventas de jugadores o publicidad estática". Y enfatizó: "Nada de esto quiere decir que nosotros seamos una sociedad anónima".

Aunque hizo un llamado de atención a la Asociación del Fútbol Argentino: "La AFA debería cuidar a los clubes más chicos, que por cuestiones estructurales y de socios no llegan a cubrir sus necesidades y eso puede llevar a que se vean seducidos por grupos inversores que quieren poner su nombre en la institución".

Al igual que Vélez, Platense se financia a través de la cuota social, el sponsoreo y la venta de jugadores; siendo este último el mayor ingreso del club. Con el objetivo de reducir el déficit, el club de Vicente López selló una alianza con una reconocida cadena de gimnasios que permite atraer mayor cantidad de socios a partir de nuevas propuestas de espacios y de actividades.

"En nuestro club hay inversiones que no las podemos hacer con recursos propios y somos conscientes de ello. Entonces recurrimos al credito privado y a sponsors, por ejemplo, para poder crecer. '¿Cómo hacen los demás para crecer?' La sociedad anónima deportiva no es una palabra que se use ni se esté pensando. Lo que hacemos es es decidir en beneficio del club y que la totalidad de la Comisión esté de acuerdo. Aunque sabemos que no te asegura un resultado deportivo, sí sabemos que será a largo plazo y quedará para el club", cerró.

El caso Estudiantes: la propuesta de Verón para financiar el club y jerarquizar el fútbol

El ídolo platense presentó su plan de acción para su nueva gestión y generó mucha polémica en el público futbolero y también entre sus hinchas. El diagnóstico arrojó que el club debía ir en primera instancia por las obras de infraestructura en el estadio, las cuales incluyen el aumento de su capacidad, el cambio de césped y su modernización general.

Paralelamente, en el Country, pensar en expandir la pensión, construir más canchas tanto para el hockey como para el fútbol, lo que llevaba a pensar en una relación proporcional directa; a más capacidad, más socios y por ende, más actividad dentro del club e ingresos genuinos.

Verón presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón busca innovar con su proyecto para Estudiantes.

La duda de los socios yacía en el cómo se iba a lograr ese dinero. Desestimando rotundamente la sociedad anónima, la dirigencia dejó en claro a sus socios que esta financiación se daría a través de una sociedad con un privado que proponga una inversión inicial alta para comenzar a tachar los objetivos, al menos en lo que respecta a la infraestructura. Luego, complementar esa inversión con aportes periódicos.

Otra de las dudas recaía en cómo se iba a devolver lo que se recibió y, según plantearon desde la CD, no habría tal devolución ya que el acuerdo sería por un porcentaje solamente por los ingresos del fútbol. Es decir, desde el momento en el que rubrica el acuerdo, el inversor y el club pasarían a compartir ganancias.

La figura todavía no está definida pero se aclaró que será un consejo con la participación de ambas partes con la salvedad de que el inversor no tendrá injerencia en el club ni en las decisiones que se tomen sobre y para él.

El proyecto River: un caso de éxito

El camino no fue sencillo para el club de Núñez, porque durante el proceso hubo algo de resistencia y críticas por parte de la masa societaria a la gestión que apostaba a la innovación y planteaba romper con los esquemas de los clubes tradicionales en Argentina.

Según Stéfano Di Carlo, Secretario General del Club, el principal desafío fue la profesionalización de las áreas del club, entendiendo que "hay que buscar al mejor profesional por área y contratarlo y que hay que hacer un esfuerzo y una inversión en ese sentido". Hoy el club de Núñez cuenta con un Gerente General del cual se desprenden varias gerencias directas y camina de forma paralela con el organigrama de socios.

monumental River acertó en la remodelación del Monumental.

Con la planificación como premisa, la gestión que ya lleva once años en la institución se animó a transformaciones cuyos resultados están a la vista, entre los que prima el éxito deportivo (el principal).

Por mencionar solo algunos: el acuerdo con Grupo de Narváez para remodelar el Monumental, obra que convirtió al estadio en el de mayor capacidad de Sudamérica con ingresos 100% genuinos como el naming, preventa de palcos, ticketing y alquiler del estadio. Todo ello sin tomar deuda ni depender de la venta de jugadores. Esto permitió, a la vez, la renovación del club y la duplicación de su superficie.

Pantalla river 2 Renovación de pantalla, una de las tantas acciones en River.

Otros ítems a considerarse son la inauguración de Banda, el moderno restaurant emplazado dentro de la cancha y el reciente lanzamiento del Fideicomiso Financiero Club River Plate, el cual, según el sitio oficial, recibió ofertas por 26.000 millones de pesos, un 31,5% por encima del monto a colocar, y se colocaron 2925 órdenes, extraordinario en el mercado de capitales.

El balance 2022-2023, según informó la institución, arrojó el mejor resultado en los 122 años de historia del Club, con un superávit de u$s52,3 millones. Lo números constituyeron una cifra que se colocó 2.5 veces por encima del ejercicio anterior e implicó una proporción de +190% de ingresos contra +98% de gastos.