El mal momento que pasó un periodista a la salida de La Bombonera

"¿Vos sos de Racing?", le espetó al comunicador uno de los simpatizantes xeneizes a la salida del encuentro. Lo que siguió fueron varios minutos de extrema tensión.

Así fue el mal momento de Gonzalo Cardozo.

El periodista Gonzalo Cardozo vivió momentos de tensión a la salida del partido entre Boca y Racing en La Bombonera. Mientras realizaba su tradicional contenido de reacciones post-partido, un hincha xeneize se acercó y lo increpó, generando un momento muy incómodo.

"¿Vos sos de Racing?", se escucha desde la pregunta del simpatizante, a sabiendas que el periodista es hincha confeso de la Academia. Entre algunos manotazos y empujones, hubo hombres que también increparon al periodista, mientras él defendía su trabajo.

"Yo vengo siempre acá", decía Cardozo, mientras alentaba a que su realizadora continuara grabando el violento episodio. Hubo otras personas que también se sumaron a respaldar al periodista, que se hizo conocido por grabar las reacciones de los hinchas afuera del estadio.

El intercambio duró apenas unos minutos, gracias a que algunas personas que se acercaron y se dieron cuenta de la tensa situación y asistieron al periodista para disipar el conflicto.

