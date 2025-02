El jugador que se retiró con toda la gloria siendo tres veces campeón de la Libertadores

"Me sentía bien y tenía ganas de seguir metiéndole un tiempito más, pero después, cuando sabía que no iba a seguir acá, se hizo todo más difícil. Hubo llamados de otros equipos pero empecé con las dudas y me cayó la ficha. Si no sigo en River, era mejor terminar de esa manera", explicó a La Página Millonaria.

Jonatan Maidana en River Instagram @jonimaidana02_

La vida y carrera de Jonatan Maidana

Jonatan Ramón Maidana nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 29 de julio de 1985. Se formó en las inferiores de Los Andes y debutó en la Primera B Nacional a finales de la temporada 2003-2004. Por sus buenas actuaciones, fue convocado a la Selección Sub 20 para jugar el Mundial 2005.

Eso le sirvió de vidriera para ser contratado por Boca, donde debutó en enero del año siguiente. Allí jugó dos años, durante los cuales ganó dos torneos locales (Clausura 2006 y Apertura 2008) y tres títulos internacionales (Copa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2006 y Copa Libertadores 2007).

Tras breves pasos por el Metalist Járkov de Turquía y Banfield, a fines de 2010 recibió el llamado de River y no dudó en aceptar, a pesar de su pasado xeneize. "Sentí privilegio que un club tan importante y de tanto prestigio se haya fijado en mí. No lo dudé nunca, era una gran chance, tomé la posibilidad, era un reto importante y no pensé en mucho más que eso. Lo tomé para bien y le metimos", recordó.

Jonatan Maidana en River X @Libertadores

A pesar de que le tocó transitar uno de los momentos más difíciles del club, que fue el descenso en junio de 2011, Maidana decidió quedarse y fue una pieza clave para que el equipo volviera a Primera División. A lo largo de 13 años, obtuvo 16 títulos (incluidas dos Libertadores) y se convirtió en uno de los jugadores más ganadores de la historia de River.

Su vida después del retiro

Actualmente, a sus 39 años, Maidana es uno de los integrantes del equipo Senior de River. "Busco seguir divirtiéndome de la mano de esta camiseta tan linda", aseguró. Allí comparte equipo con Ariel Ortega, Alejandro "Chori" Domínguez y Matías Abelairas, entre otros históricos del club.