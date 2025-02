El futbolista que fue campeón de la Libertadores y se retiró dos veces

A sus 30 años, sintió que la exigencia del deporte profesional no era para él y decidió colgar los botines. Sin embargo, un club fue a buscarlo y se convirtió en ídolo por siete temporadas hasta que dio el adiós definitivo.

La vida del futbolista profesional está llena de presiones y exigencias, y no siempre es fácil llevar el ritmo de competencia de los equipos de Primera División. Así lo sintió un arquero rosarino que fue campeón de la Libertadores, brilló en Europa y acaba de retirarse por segunda vez, en esta ocasión de manera definitiva.

"Esta vez sí que pongo fin a mi carrera, pero ahora el fútbol y yo estamos en paz. Creo que de todo lo maravilloso que me dio, y quizás en su momento no supe valorar, en esta revancha se lo pude devolver", reflexionó en un video que difundió a través de sus redes sociales y las del club.

La historia de Cristian Álvarez

Cristian Darío Álvarez Azad nació el 13 de noviembre de 1985 en Rosario, Santa Fe. Tras formarse en las divisiones inferiores de Tiro Federal y Rosario Central, debutó en Primera en el arco del Canalla el 23 de febrero de 2006, en un partido por Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

Cristian Álvarez en Real Zaragoza Redes sociales

Aunque ese año no tuvo mucha participación, se consolidó como titular a partir de 2007 y fue clave en la pelea para evitar el descenso. A mediados de 2018 dio el salto a Europa y llegó al Deportivo Espanyol de Barcelona, donde fue suplente por tres años hasta que obtuvo la titularidad en la temporada 2011-2012.

Con esos antecedentes, a mediados de 2013 llegó a San Lorenzo, pero una lesión y buenas actuaciones de sus compañeros lo relegaron al banco de suplentes. Con ese equipo salió campeón del Torneo Inicial y, al año siguiente, ganó la Copa Libertadores, la primera en la historia del club.

Luego tuvo breves pasos por Rayo Vallecano y Cerro Porteño, pero a mediados de 2016, con solo 30 años, decidió retirarse. "Nunca supe si era un futbolista profesional. Mis ganas de explorar la vida en todas sus facetas chocaban constantemente con la seriedad y responsabilidad que requiere ser un deportista de alto rendimiento", explicó Álvarez en su video de despedida.

Estuvo una temporada sin jugar y se mudó a la comarca del Alto Panadés, una zona rural en las montañas de Cataluña. Sin embargo, a mediados de 2017 lo sorprendió un mensaje de WhatsApp: "¿Estás para jugar en el Real Zaragoza?". "Fue la chispa que desató un incendio. Sentí bien profundo que el destino estaba tocando a mi puerta", aseguró.

Cristian Álvarez en Real Zaragoza Instagram @alvarez1cristian

Su vida después del retiro

Ahora, a sus 39 años y luego de disputar más de 200 partidos oficiales con la camiseta del Real Zaragoza, el arquero rosarino se despidió definitivamente de la hinchada. "Son la luz que iluminó mi carrera. Con ustedes volví a nacer. Todo lo vivido en el pasado cobró sentido. La historia no termina acá, porque no me voy a ningún lado", les prometió.

De hecho, el Zaragoza confirmó en sus redes sociales que Álvarez seguirá trabajando para el club, pero ahora como responsable de Relaciones Institucionales, puesto en el que empezará a desempeñarse de inmediato.