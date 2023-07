El jugador que acaba de eliminar a River, y Boca lo quiere para ganar la Copa Libertadores 

El mercado de pases de Boca, que le ganó a Barracas por 2-1 y se clasificó a los octavos de final en la Copa Argentina , no para y en las últimas horas un futbolista de Talleres que acaba de eliminar a River en la Copa Argentina es seguido de cerca por la dirigencia xeneize, para incorporarlo al plantel de Jorge Almirón de cara a la Copa Libertadores 2023. "Estamos en conversaciones" , aseguraron.

El presidente del conjunto cordobés, Andrés Fassi, aseguró en diálogo con radio La Red, que "Estamos en las primeras conversaciones con Boca por Valoyes. No hemos hablado de valores, pero sabemos que hay un interés. Siempre hemos tenido un buen feeling, han ido jugadores importantes para allá".

Diego Valoyes Talleres

De cara a la negociación, el dirigente reconoció que no se tratará solamente de una suma importante de dinero, sino que piensa en pedirle algunos jugadores al equipo de La Ribera. "Creo que Boca tiene muchos jugadores importantes, ha hecho un trabajo impresionante en inferiores y Valoyes está consolidado, es de la selección de Colombia, seguramente nos podemos poner de acuerdo por algunos que vengan que hoy no están consolidados".

Además reconoció que el delantero de Talleres puede ser negociado en el futbol local ya que no siempre se trata de percibir una gran suma de dinero desde el exterior. "Hay valores que no los da solo el recurso económico, sino deportivo y de plusvalía. Prefiero en lugar de recibir 9 millones del extranjero, cobrar el 30 por ciento por la mitad a cambio de tres juveniles que me puedan propiciar más beneficios económicos. Talleres es el equipo más joven del fútbol argentino. Hay que buscar un mix entre lo económico y la juventud", reconoció.

Boca va por Cavani: el posteo que ilusiona a todos los hinchas

El club se encuentra a la expectativa de la llegada del delantero uruguayo y un reciente posteo del hermano del futbolista en redes sociales alimenta la ilusión de todos los hinchas.

Christian Cavani realizó compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje dirigido directamente a su hermano con el mensaje “Dale venite pela!”.

Lo cierto es si bien todavía no existe un anuncio formal, el futbolista uruguayo también tiene ofertas de Nacional, rival de Boca en los octavos de la Copa Libertadores, y de Peñarol.