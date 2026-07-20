Se supo lo que le dijo Nicolás Otamendi a Rodri al terminar la final del Mundial 2026 El defensor argentino dejó en claro su malestar por las polémicas que rodearon la previa del partido. Por Agregar C5N en









Otamendi cerró su ciclo con la camiseta nacional habiendo disputado 139 partidos y convertido 8 goles. Redes sociales

Nicolás Otamendi protagonizó un momento tenso con el español Rodri apenas terminó la final del Mundial 2026, luego de que el futbolista del Manchester City se acercara a saludarlo al terminar el encuentro. El defensor argentino no solo rechazó el gesto, sino que aprovechó el momento para recordarle públicamente los comentarios que había realizado durante la semana previa al partido.

"Toda la semana estuviste llorando. Toda la semana estuviste llorando", le repitió Otamendi al mediocampista español en reiteradas ocasiones, mientras Rodri se inclinaba por mostrarse desentendido ante la recriminación. Lejos de terminar ahí, el defensor continuó reclamándole con gestos, lo que provocó que la situación empezara a subir de tensión hasta que otros jugadores debieron intervenir para calmar los ánimos.

El cruce se dio en medio de un clima lleno de polémicas en la previa del partido, luego de que desde distintos sectores se intentara instalar la idea de que la Selección argentina, campeona vigente de Qatar 2022, estaba siendo favorecida en suelo estadounidense. Versiones sobre supuestos beneficios arbitrales y presiones desde la propia FIFA generaron malestar dentro del plantel conducido por Lionel Scaloni, algo que finalmente explotó en el cruce entre ambos futbolistas al término del encuentro.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/p0NObI0CML — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026 Este partido significó, además, la despedida de Otamendi de la Selección. El defensor, de 38 años, ingresó en la final en reemplazo de Lisandro Martínez, quien debió abandonar el campo por una lesión muscular sobre el cierre del primer tiempo. Con esta presentación, cerró su ciclo con la camiseta nacional habiendo disputado 139 partidos y convertido 8 goles, además de haber sido parte de los planteles campeones de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Cuándo se suman Otamendi y Montiel a River tras el Mundial 2026 Luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 ante España, el plantel completo regresará al país este lunes alrededor de las 17, según confirmó la AFA, con el objetivo de reincorporarse a sus respectivos clubes o comenzar su período de descanso. Entre los jugadores que vuelven se encuentran Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, ambos defensores de River.