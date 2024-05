El Gobierno celebró la privatización de un club de La Plata y lo cruzaron desde AFA

En un descargo publicado en sus redes sociales, comentó: “Último momento! ¡El Secretario de Deportes de la República Argentina, es un Burro! El Club Centro de Fomento José Hernández de La Plata, intentó afiliarse a la Liga Amateur Platense y fue Rechazado”.

Luego, explicó que “por lo consiguiente no corresponde ni tampoco integra oficialmente, la estructura del Fútbol Argentino, ya que se encuentra fuera de su jurisdicción deportiva. Razón por la cual su pertenencia al Consejo Federal del Fútbol Argentino no existe”.

La noticia se conoció sobre las últimas horas del viernes, después de que la institución publicara un comunicado acerca de la asamblea que aprobaba por 42 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra la iniciativa de ingresos de capitales privados.

Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, se manifestó en su cuenta de X celebrando la decisión: “Los socios asambleístas del club Centro de Fomento José Hernández de La Plata, aprobaron la posibilidad de que capitales externos inviertan en el fútbol. Esta es la importancia de la implementación de las SAD. Los socios eligen en libertad. Las inversiones privadas pueden ser un instrumento para aportar a los clubes crecimiento institucional, deportivo, de infraestructura y social. Felicitaciones a todos los socios del Club Hernández por este paso importantísimo para el desarrollo de la institución. Son los socios los que deben elegir libremente el modelo de administración que quieran para su Club".

Lo mismo hizo el secretario de Deportes Garro, quien tuiteó: “Felicitaciones a todos los socios del Club Hernández por este paso importantísimo para el desarrollo de la institución. Son los socios los que deben elegir libremente el modelo de administración que quieran para su Club”.

César Menotti fue muy duro contra las SAD: "El fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos"

El recientemente fallecido DT campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, César Luis Menotti, cuestionó un mes atrás de su internación la posibilidad de convertir a los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que fue incluido por el presidente Javier Milei en el mega DNU que emitió a fines de diciembre..

"Un club de fútbol es un hecho cultural que en Argentina se fabricó a través de las esquinas de los barrios, no es que vinieron grandes poderes económicos y dijeron: ´Vamos a crear clubes´. El club lo crea el barrio, el vecino y los sueños de las nuevas generaciones que los siguen defendiendo", detalló entonces el querido "Flaco"Menotti en radio Splendid.

El director general de las Selecciones nacionales se había lamentado por la búsqueda de cambiar el espíritu del fútbol argentino: "Cuando yo veo que quieren transformar al fútbol en el mundo de los negocios me da tristeza porque siento una falta de reconocimiento con mucha gente que sostuvo esa pasión que la pelota despierta en cada esquina de la Argentina. El fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos, pero depende de los socios. No es de ninguna fábrica".

A minutos de empezar arecordarlo co todas sus enseñanzas y fraes cáusticas, Menotti habia remarcado una gran preocupación por el presente de la sociedad: "Cuando veo estas luchas por privatizar, me pongo muy mal. ¿Privatizar qué? Me duele mucho. Yo siento realmente un peligro por la profunda desculturización que está sufriendo la Argentina. El fútbol es eso, un hecho cultural. No es solo la Primera División, es la cultura de nuestro país".