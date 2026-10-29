29 de octubre de 2026 Inicio
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La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García" para prevenir el consumo de sustancias

Con 53 votos a favor y ninguno en contra, se instituyó el 26 de junio como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos. La diputada Claudia Negri tomó la iniciativa impulsada por el exfutbolista.

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Claudio García junto a la legisladora Claudia Negri.

Claudio García junto a la legisladora Claudia Negri.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad en su última sesión el proyecto de ley para instituir el 26 de junio como el "Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias" en el territorio porteño, con el objetivo de impulsar campañas públicas integrales frente a las adicciones.

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La legisladora Claudia Negri formalizó la presentación del texto tras el trabajo territorial del exjugador de fútbol Claudio "Turco" García junto al Partido Integrar. La Comisión de Salud emitió dictamen favorable luego de una exposición directa del deportista ante los representantes durante el mes de septiembre.

"Para mí, esto es mucho más que una ley. Es demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. Yo sufrí mucho por las adicciones, mi familia también, y hace años decidí contar mi historia para tratar de que otros no pasen por lo mismo. Hoy siento que mi historia y todo ese esfuerzo valieron la pena", expresó García tras la votación.

El texto legal sancionado habilita al Poder Ejecutivo de la Ciudad a ejecutar acciones preventivas basadas en evidencia científica en hospitales, centros de salud y diversos espacios comunitarios. La normativa adopta la fecha instaurada por las Naciones Unidas en 1987 contra el uso indebido de drogas.

El alcohol es la sustancia de mayor consumo en Argentina

Las encuestas conjuntas del Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina ubican al alcohol como la sustancia de mayor demanda en el país. El 66,2% de los ciudadanos encuestados confirmó su ingesta en el último año, frente al 25,6% de uso de tabaco y el 13,8% de marihuana.

El recinto reconoció las fallas prácticas de las normativas anteriores vigentes en el distrito capitalino sobre esta materia de salud pública. Los fundamentos del dictamen admitieron una carencia de periodicidad y de alcance territorial para sostener el impacto preventivo, sobre todo ante el riesgo de inicio temprano en poblaciones jóvenes.

"Esta ley también es de las familias que tienen un hijo con problemas de consumo, de los padres que no saben cómo ayudarlo y de los clubes de barrio que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sacar a los chicos de la calle. Yo siempre digo que un pibe que está en un club es un pibe que está más lejos de la droga. Ojalá esta ley sirva para que se hable mucho más del tema, porque la prevención salva vidas", afirmó García.

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