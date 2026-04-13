13 de abril de 2026 Inicio
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El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

El exdeportista eligió reinventarse tras colgar los guantes. Su presente está ligado al ámbito legal y al ejercicio profesional fuera del deporte.

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Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

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  • Fue una de las promesas más destacadas del arco argentino durante la década de 1990 y alcanzó la gloria con la Selección juvenil.
  • Luego de una carrera con pasos por varios clubes de Argentina y el exterior, decidió alejarse de la actividad profesional.
  • Al retirarse eligió iniciar una nueva etapa académica vinculada al ámbito jurídico.
  • En la actualidad ejerce como profesional del derecho tras completar su formación universitaria.

El recorrido de algunos deportistas demuestra que la vida después de la competencia puede tomar rumbos completamente distintos, incluso alejados del ambiente que los llevó a la fama. Ese es el caso de Joaquín Irigoytía, exarquero que se destacó en el fútbol argentino y que años después decidió cambiar radicalmente su camino profesional.

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Con una carrera que comenzó en uno de los clubes más importantes del país y con el reconocimiento de haber integrado un plantel campeón del mundo con la Selección Argentina juvenil en 1995, su nombre fue durante mucho tiempo asociado a una de las grandes promesas del puesto.

Lejos de mantenerse dentro del universo deportivo luego de retirarse, apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta a la que marcó su juventud. Su transformación se convirtió en uno de los ejemplos más particulares entre exfutbolistas del país. A pesar de haber dejado una huella en el deporte, hoy su presente está enfocado en otra actividad, donde construyó una nueva identidad profesional fuera de las canchas.

Joaquín Irigoytía

Joaquín Irigoytía y su paso por el fútbol

Joaquín Irigoytía inició su carrera en las divisiones inferiores de River, donde se desempeñó como arquero y rápidamente llamó la atención por sus condiciones bajo los tres palos. Nacido en Paraná el 15 de agosto de 1975, fue considerado una de las grandes apariciones de su generación y recibió la convocatoria para integrar la Selección Argentina Sub-20.

Uno de los momentos más destacados de su etapa deportiva llegó en el Mundial Juvenil de Qatar 1995, torneo en el que Argentina se consagró campeona y donde Irigoytía fue elegido como el mejor arquero de la competencia. Aquella actuación consolidó su proyección y aumentó considerablemente las expectativas sobre su futuro.

Luego de ese logro, desarrolló su carrera en distintos equipos. Además de vestir la camiseta de River, tuvo un paso por Colón y sumó experiencias en el exterior con etapas en el Hércules de España, Cerro Porteño de Paraguay y CF Cobras de México. Más adelante también integró planteles de Almagro, Lanús y Aldosivi, institución en la que puso fin a su trayectoria como futbolista en 2006.

Aunque en sus primeros años fue señalado como una de las mayores promesas del arco nacional e incluso comparado con figuras históricas como Ubaldo Fillol, su carrera profesional no terminó alcanzando el nivel de expectativa que había generado durante su juventud.

Joaquín Irigoytía

Su vida después del retiro

Después de despedirse de la actividad profesional, Irigoytía tomó la decisión de enfocarse en el estudio y comenzó la carrera de abogacía en la Universidad de Belgrano. Una vez finalizada su formación, inició una nueva etapa laboral completamente alejada del deporte de alto rendimiento.

Joaquín Irigoytía

Actualmente ejerce como abogado en la ciudad de Gualeguaychú y también cuenta con habilitación para desempeñarse en la Ciudad de Buenos Aires. Su trabajo está orientado a diferentes ramas del derecho, entre ellas ambiental, civil, comercial, laboral y penal. Además de su presente profesional, mantiene una vida familiar activa y es padre de tres hijas: Belén, Clara y Victoria.

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