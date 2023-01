El festejo de los campeones a un mes de la obtención del Mundial Qatar 2022

Embed

Rodrigo De Paul, por su parte, también estuvo atento a la fecha. "Un mes que tocamos el cielo con las manos, una historia escrita que nadie podrá jamás borrar. Un mes que coronamos un sueño que daba hasta miedo soñar. ¡Salud!", escribió el mediocampista junto a una foto con el trofeo.

Alexis Mac Allister también se sumó y publicó una foto del equipo celebrando y una suya con la Copa del Mundo. "Un mes", escribió.

El capitán Lionel Messi realizó una de las publicaciones más emotivas. Compartió un video con una canción de Soledad, con imágenes de los partidos y los festejos. "Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", escribió.

"Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…", continuó el rosarino.

"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos", sigue el emotivo texto.

Finalmente, Messi recordó: "Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!".

En tanto, la cuenta oficial de la Selección argentina publicó una imagen estilo poster para recordar el cumplemés. "Ya ganamos la tercera... ¡Ya somos campeón mundial! A un mes de la obtención de la gloria", expresa el texto junto a la foto.

Embed

La cuenta oficial de la Copa del Mundo también tuvo en cuenta la efeméride. Publicó una foto de Messi con el trofeo y el texto "Un mes atrás".