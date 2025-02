El ex River que tenía todo para ser el gran goleador, pero terminó con una carrera para el olvido

"Arrancaba el torneo y nos tocaba un viaje con dos partidos de visitante seguidos. Passarella me dijo que me prepare porque iba a viajar, pero me desgarré antes de ir", contó Etchemaite a Bolavip. A ese problema se sumó otro por malos manejos de su representante: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo inhabilitó por tres meses por estar inscripto en dos clubes al mismo tiempo.

"Estuve medio año sin poder jugar. En Mar del Plata estuve con Juan Esnaider, el pase mío lo tenían ellos hasta los 21 años. El representante que me llevó me decía que me podía liberar y fui a River así. Saltó todo cuando empecé a entrenar con Primera. Cuando me subió Passarella y estaba por empezar a jugar, me inhabilitaron", explicó el delantero.

Un representante le dijo que podía saltarse la inhabilitación si jugaba en el exterior, así que se fue a México y su sueño de jugar en la Primera de River se frustró. "Después apareció el que era mi representante, que pedía plata y yo no sabía. Lo mío en River con el tema de los representantes siempre fue complicado. El que me llevó a mí terminó preso", contó.

La carrera de Tulio Etchemaite

Tulio Etchemaite surgió del Club Atlético Cadetes de San Martín de Mar del Plata y, tras un breve paso por las inferiores de Argentinos Juniors, llegó a River. Tras ser inhabilitado por AFA, emigró a Socio Águila, conjunto filial del América de México que en ese momento dirigía Ramón Díaz.

A lo largo de su carrera pasó por una veintena de clubes, algunos desconocidos o en destinos exóticos: Deportivo Morón, Boca de Río Gallegos, Aragua, Deportivo Anzoátegui, Herediano, Alvarado, Atlético Güemes, Portuguesa, Deportivo Lara, Carabobo, Lincoln de Gibraltar, Sport Rosario, Melgar, Carlos A. Mannucci, Atlético Grau, Veraguas, Atlético Pantoja, Quilmes de Mar del Plata y San Miguel.

En este último equipo estuvo hasta 2023 y, aunque le quedaba un año más de contrato, lo rescindió porque sintió que el cuerpo no le respondía. Actualmente tiene 37 años y está sin club. "No me animo todavía a decir que estoy retirado, pero ya estoy viendo si puedo encontrar algo que me guste o que pueda hacer sin que tenga relación con el fútbol. Es como un reto personal, aunque arranqué el curso de director técnico", sostuvo.