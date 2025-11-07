7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

Se trata del Yangwang U9 Xtreme, el súper deportivo 100% eléctrico de BYD, que ya se encuentra en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de la visita?

Por
Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

El Yangwang U9 Xtreme, el superdeportivo eléctrico de la marca china BYD, llegó a nuestro país hace unas horas, proveniente de China y con un objetivo claro que no será el de estar a la venta. El vehiculo en cuestión equipa cuatro motores eléctricos que entregan en su totalidad casi 3.000 caballos de potencia y una velocidad máxima que supera los 490 km/h, siendo este modelo el auto de producción más rápido del mundo.

Una de las joyas naturales menos exploradas del turismo en Argentina.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el sitio poco conocido que es un emblema de la Patagonia

BYD-Yangwang_U9-

El Yangwang U9 Xtreme acelera de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos y declara una autonomía de 450 kilómetros.

Su estructura de fibra de carbono, su batería de última generación y su sofisticado sistema de suspensión activa, conocido como DiSus-X, le permiten algo nunca visto: “saltar”. Sí, el vehículo puede elevarse unos centímetros del suelo gracias a la regulación hidráulica independiente de cada rueda, una tecnología pensada para mantener la estabilidad extrema en pista, pero que BYD no dudó en mostrar también como curiosidad ante el público.

BYD-Yangwang_U9--

La llegada del U9 Xtreme a la Argentina fue anunciada durante el evento “E-Journey 2025” de BYD, como parte de su estrategia para posicionar a Yangwang como referencia mundial en autos eléctricos de ultra rendimiento. Por ahora, sólo una unidad será exhibida en el país, recorriendo los distintos concesionarios de la recién inaugurada red oficial de BYD en el país, con el foco puesto en mostrar la tecnología que el gigante automotriz asiático ya tiene a disposición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lluvias se presentarán durante la jornada del viernes. 

Hoy llueve: rige una alerta meteorológica por tormentas para varias provincias de Argentina

El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Puelches combina naturaleza, tradición gaucha y hospitalidad local.

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene un encanto mágico y rural para pasar un finde

Las lluvias retornarán a  Buenos Aires durante el viernes 7 de noviembre.

Continúa el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas para 10 provincias de Argentina

Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan.

El director de JP Morgan, fascinado con la gestión de Milei: "Tiene la fuerza de la naturaleza"

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

Rating Cero

Sabrina Rojas mostró en redes la fragancia que incorporó a su rutina diaria.

Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale

Con un perfil discreto se convirtió en su nueva compañera de vida..

Diseñadora y con perfil bajo: quién es la nueva pareja de Pachu Peña

Se especula que el famoso corredor argentino está en pareja

¿Pareja confirmada? Quién es Meri Deal, la cantante con la que relacionan a Franco Colapinto

Esta película se anima a plantear temas incómodos y críticas sociales.
play

Está en Netflix y tiene una historia dramática y sensual: no te la podés perder

Las Películas que son tendencia por la profundidad de sus historias
play

Suspenso en época de redes sociales: cuál es la película de terror que es lo más visto de Netflix

La producción se enfoca en los conflictos personales y laborales que marcaron la vida del protagonista.
play

Está basada en hechos reales y es una serie de solo 4 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

La industria textil argentina 

La industria no repunta: cayó un 0,7% interanual en septiembre

Hace 6 minutos
Un nuevo espacio que invita a disfrutar de la comida sin solemnidad.

Cuál es el restaurante porteño donde la pizza se vuelve cultura

Hace 1 hora
play

Susana Trimarco viajará a Paraguay para confirmar la nueva pista sobre Marita Verón

Hace 1 hora
San Lorenzo podría ser intervenido.

AFA podría intervenir San Lorenzo con una Comisión Normalizadora

Hace 2 horas
Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

Hace 2 horas