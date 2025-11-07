Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo Se trata del Yangwang U9 Xtreme, el súper deportivo 100% eléctrico de BYD, que ya se encuentra en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de la visita? Por







El Yangwang U9 Xtreme, el superdeportivo eléctrico de la marca china BYD, llegó a nuestro país hace unas horas, proveniente de China y con un objetivo claro que no será el de estar a la venta. El vehiculo en cuestión equipa cuatro motores eléctricos que entregan en su totalidad casi 3.000 caballos de potencia y una velocidad máxima que supera los 490 km/h, siendo este modelo el auto de producción más rápido del mundo.

BYD-Yangwang_U9- El Yangwang U9 Xtreme acelera de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos y declara una autonomía de 450 kilómetros.

Su estructura de fibra de carbono, su batería de última generación y su sofisticado sistema de suspensión activa, conocido como DiSus-X, le permiten algo nunca visto: “saltar”. Sí, el vehículo puede elevarse unos centímetros del suelo gracias a la regulación hidráulica independiente de cada rueda, una tecnología pensada para mantener la estabilidad extrema en pista, pero que BYD no dudó en mostrar también como curiosidad ante el público.

BYD-Yangwang_U9-- La llegada del U9 Xtreme a la Argentina fue anunciada durante el evento “E-Journey 2025” de BYD, como parte de su estrategia para posicionar a Yangwang como referencia mundial en autos eléctricos de ultra rendimiento. Por ahora, sólo una unidad será exhibida en el país, recorriendo los distintos concesionarios de la recién inaugurada red oficial de BYD en el país, con el foco puesto en mostrar la tecnología que el gigante automotriz asiático ya tiene a disposición.