El ex-Boca y River que entró en una depresión luego de retirarse del fútbol

El exdefensor rescindió su contrato con Argentinos Juniors en 2004 por una pubalgia que no le permitía jugar. En diciembre de ese año hubo tres clubes interesados en él, pero todos peleaban el descenso y no le interesó terminar su carrera de ese modo. "Dije: 'En junio, en el siguiente mercado, lo veo'. Cuando llegó junio no tuve más dónde jugar, literal", contó recientemente a Infobae.

En ese momento tenía 34 años. "No pude asimilar el retiro y creo que fue así porque no lo planifiqué, no me di cuenta, no me enteré. De un día para el otro estaba jugando a la pelota y después ya no estaba jugando más", recordó. "De un momento para otro, sin darme cuenta, se me acabó el fútbol. Cuando me cayó esa ficha y me sentí en casa, caí en un grado de depresión tremendo", explicó.

"Yo no salía de mi habitación. A veces me tiraba hasta abajo de la cama", confesó. Los hijos de Gamboa eran chicos y él quería estar bien para ellos, así que comenzó un tratamiento con psiquiatras y psicólogos. "Lo del Showbol me rescató porque empecé a salir de casa, a socializar otra vez y era hermoso. Con Armando (Diego Maradona) a la cabeza recorrimos el mundo", sostuvo.

Fernando Gamboa DT Redes sociales

"Hay montones de casos, yo por eso siempre conté mi historia. Más allá del desahogo quería también, de alguna manera, que los que estaban cerca del retiro sepan que esto les podía llegar a pasar y quise alertar a los clubes. El jugador de fútbol es igual que todos. Por eso brego por esto de los psicólogos dentro del fútbol", concluyó.

La carrera de Gamboa

Fernando Gamboa nació en Inriville, Córdoba, el 28 de octubre de 1970. Cuando tenía 10 años su familia se mudó a Arteaga, Santa Fe, y allí empezó a jugar al fútbol en el Club Arteaguense. A los 14 fue convocado a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, donde se formó bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Con esa camiseta ganó dos campeonatos locales y fue subcampeón de la Copa Libertadores 1992.

Luego llegó a River, donde salió campeón en 1993, pero abandonó el club por su mala relación con el técnico Daniel Passarella. En ese momento fichó para su clásico rival, Boca, donde compartió plantel con Diego Armando Maradona. También pasó por el Real Oviedo de España, Chacarita, Colo-Colo, el Grasshoppers de Suiza y Argentinos Juniors, donde se retiró en 2004.

Fernando Gamboa en Boca Redes sociales

Fue convocado varias veces a la Selección argentina e integró el plantel que ganó la Copa América 1991 en Chile, pero una lesión lo dejó fuera de la edición de 1993. Tras retirarse, participó en el Showbol junto a Maradona antes de comenzar su carrera como entrenador en las inferiores de Boca.