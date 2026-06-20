20 de junio de 2026 Inicio
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Este pueblo de Salta tiene solo 190 habitantes y es uno de los más económicos para visitar: dónde se encuentra

Ubicado entre montañas, tradiciones artesanales y paisajes únicos del norte argentino, este pequeño poblado se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada diferente, lejos de los circuitos turísticos masivos.

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Este pueblo de Salta tiene solo 190 habitantes.

Este pueblo de Salta tiene solo 190 habitantes.

  • Tiene apenas 190 habitantes y conserva un estilo de vida tranquilo y tradicional.
  • Se encuentra en la provincia de Salta, en una de las regiones más pintorescas del norte argentino.
  • Es considerado la "Cuna del Poncho Salteño" por su destacada tradición textil.
  • Forma parte de los atractivos turísticos de los valles del noroeste argentino.

Este pueblo de Salta tiene solo 190 habitantes y es uno de los más económicos para visitar: en el corazón del noroeste argentino se encuentra una pequeña localidad que se destaca por sus paisajes, su riqueza cultural y sus precios accesibles, ¿dónde se encuentra?

Escapada ideal para hacer en Buenos Aires.
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Con apenas 190 habitantes en su casco urbano, este destino ofrece una experiencia auténtica para quienes buscan descubrir la provincia lejos de las grandes multitudes.

Rodeado por montañas de la Precordillera andina, el asentamiento conserva tradiciones centenarias, construcciones históricas y una identidad cultural que lo convierten en una de las joyas ocultas de la región. Además, cuenta con opciones de alojamiento y gastronomía más económicas que otros destinos turísticos del norte del país.

Así es el pueblo destacado de Salta

Seclantás es uno de los uno de los principales atractivos de Salta y es ideal para recorrer sus calles tranquilas y conocer su patrimonio histórico. Sus iglesias, construcciones coloniales y espacios culturales permiten comprender la historia de una de las localidades más representativas de los Valles Calchaquíes.

La localidad también es reconocida por su tradición textil. Los visitantes pueden conocer talleres artesanales donde se elaboran ponchos y tejidos utilizando técnicas transmitidas de generación en generación. Esta actividad forma parte de la identidad local y constituye uno de los principales orgullos de la comunidad.

Por otro lado, la cercanía con otros atractivos del entorno montañoso del noroeste argentino permite combinar la visita con recorridos por bodegas, caminos panorámicos y pueblos históricos que enriquecen la experiencia turística.

La localidad fue seleccionada para representar a Argentina en el programa Best Tourism Villages, impulsado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo). Esta iniciativa reconoce a los pueblos rurales que promueven el desarrollo sostenible, preservan su patrimonio cultural y natural y mantienen vivas sus tradiciones.

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