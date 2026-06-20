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20 de junio de 2026 Inicio

La Selección de Inglaterra festejó su triunfo junto a la hinchada y se hizo viral por la canción elegida: cuál fue

Para alentar a su seleccionado después del triunfo 4-2 contra Croacia entonaron Wonderwall, la famosa canción de Oasis, y el momento hasta conmovió a los jugadores.

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La hinchada de la Selección Inglesa se hizo viral por festejar con Wonderwall de Oasis

La hinchada de la Selección Inglesa se hizo viral por festejar con Wonderwall de Oasis

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• Inglaterra debutó con una victoria por 4 a 2 ante Croacia en el Mundial 2026.

Paraguay sumó y está tercero en el grupo D.
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• Tras el partido, futbolistas e hinchas protagonizaron un festejo que rápidamente se volvió viral.

• La canción elegida fue "Wonderwall", uno de los mayores éxitos de Oasis.

• El momento coincidió con la expectativa por el próximo estreno del documental sobre la gira de reunión de la banda británica.

La Selección de Inglaterra comenzó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 4 a 2 frente a Croacia y dejó una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. Más allá de los goles y las emociones que tuvo el encuentro, el momento que terminó recorriendo las redes sociales ocurrió una vez finalizado el partido, cuando jugadores e hinchas compartieron un festejo que trascendió lo estrictamente deportivo.

Mientras los futbolistas celebraban el triunfo conseguido en el debut mundialista, desde las tribunas comenzó a sonar una canción de Oasis, "Wonderwall", que rápidamente unificó a todo el estadio. Miles de simpatizantes ingleses acompañaron el tema con sus voces y el coro terminó extendiéndose hasta el campo de juego.

Así fue el momento viral de la Selección de Inglaterra tras el triunfo en el Mundial 2026

"Wonderwall", uno de los clásicos más reconocidos de Oasis y una pieza que ocupa un lugar especial dentro de la cultura popular británica. El público comenzó a cantarla de manera espontánea y, con el correr de los minutos, varios integrantes del plantel inglés se sumaron a la celebración mundialista.

Aún con el desgaste físico propio del partido, los jugadores permanecieron frente a las tribunas y acompañaron el canto de los hinchas, generando una postal que rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

Los videos del festejo acumularon miles de reproducciones y comentarios, especialmente por la conexión entre una de las canciones más emblemáticas del rock británico y el primer triunfo de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Hasta el momento, ni Liam ni Noel Gallagher hicieron comentarios sobre las imágenes que recorrieron internet. De hecho, ambos mantienen una actividad reducida en redes sociales durante las últimas semanas.

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