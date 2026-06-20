Cambia la televisación en medio del Mundial 2026: la señal que pasará todos los partidos Los amantes del fútbol recibieron con sorpresa la decisión, que se conoció a 8 días de comenzado el certamen. Habrá algunos encuentros que son exclusivos de un canal. Por Agregar C5N en









Telecentro sumó las señales de DSports a su grilla. Pexels

En medio de la creciente repercusión del Mundial 2026, los fanáticos del fútbol recibieron una sorpresiva noticia en lo que respecta a la televisación ya que hay una nueva señal que pasará los partidos, aunque habrá algunos encuentros que son exclusivos de un canal. ¿Qué pasará?

Desde Foro Medios, anunciaron que "a ocho días del inicio del Mundial 2026, los abonados/clientes de Telecentro pueden disfrutar los canales de DSports en los canales 109 y 110 (SD), y 995 y 996 (HD)".

En el posteo publicado en redes aclararon que "si bien los canales ya aparecían en la grilla desde hace unos días, los usuarios reportaban que no podían verlo por errores en los decos o apps".

Pese a la incorporación de la nueva señal, se mantendrá la política que ya lleva a cabo la empresa televisiva con el cableoperador Flow: si bien incorporó DSports a la grilla de Telecentro, aquellos partidos que sean transmitidos también por TyC Sports tendrán la prioridad y solo podrán ser vistos por mencionado canal.

De esta manera, quienes vean DSports a través de Directv/DGO, Prime Video y Paramount+, si pueden ver los 104 partidos en su totalidad. Este cambio se da para sectorizar la audiencia y no dividir el rating.