Cambia la televisación en medio del Mundial 2026: la señal que pasará todos los partidos

En medio de la creciente repercusión del Mundial 2026, los fanáticos del fútbol recibieron una sorpresiva noticia en lo que respecta a la televisación ya que hay una nueva señal que pasará los partidos, aunque habrá algunos encuentros que son exclusivos de un canal. ¿Qué pasará?
Desde Foro Medios, anunciaron que "a ocho días del inicio del Mundial 2026, los abonados/clientes de Telecentro pueden disfrutar los canales de DSports en los canales 109 y 110 (SD), y 995 y 996 (HD)".
En el posteo publicado en redes aclararon que "si bien los canales ya aparecían en la grilla desde hace unos días, los usuarios reportaban que no podían verlo por errores en los decos o apps".
Pese a la incorporación de la nueva señal, se mantendrá la política que ya lleva a cabo la empresa televisiva con el cableoperador Flow: si bien incorporó DSports a la grilla de Telecentro, aquellos partidos que sean transmitidos también por TyC Sports tendrán la prioridad y solo podrán ser vistos por mencionado canal.
De esta manera, quienes vean DSports a través de Directv/DGO, Prime Video y Paramount+, si pueden ver los 104 partidos en su totalidad. Este cambio se da para sectorizar la audiencia y no dividir el rating.
Rating del Mundial 2026: cuál fue el canal más elegido por el público
El primer día de transmisión del Mundial 2026 tuvo su pico más alto para la ceremonia de apertura con la presencia de artistas como Shakira y Maná, pero en el recuento del día hubo un canal que fue más elegido por la gente entre todos los que emiten los partidos.
Los televidentes de Telefe se duplicaron gracias al Mundial porque el promedio del día, con corte hasta las 21:50 fue de 12.8 puntos en general. Mientras que el promedio del día de TyC Sports –también hasta ese horario- se ubicó en 2.6 puntos.