Malas noticias para Lionel Scaloni: Gonzalo Montiel se lesionó y no jugará el lunes con la Selección argentina

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Austria, Lionel Scaloni recibió una mala noticia: Gonzalo Montiel sufrió una pequeña lesión en el isquiotibial derecho y no estará disponible para el encuentro del lunes. El lateral derecho había sido titular en el debut frente a Argelia, pero no pudo entrenarse a la par de sus compañeros debido a esta molestia.
Ante esta situación, todo indica que Nahuel Molina ocupará su lugar en el lateral derecho. El futbolista del Atlético de Madrid ya había ingresado durante el segundo tiempo del partido vs. Argelia y aparece como la principal alternativa para integrar el equipo titular.
Sn embargo, el cuerpo técnico espera que Montiel pueda realizar tareas en el campo durante los entrenamientos del sábado y domingo. La intención es que continúe con su recuperación y llegue en mejores condiciones para los siguientes compromisos.
El defensor de River fue uno de los diez futbolistas que no pudieron completar toda la preparación para el Mundial junto al resto del plantel. Durante varios días se entrenó al margen, se perdió el amistoso ante Honduras y recién volvió a sumar minutos en el segundo tiempo del encuentro frente a Islandia.
Esa situación le había permitido a Molina ganr terreno para ser titular en el debut. Ahora tendrá varios días para recuperarse con la mira puesta en el duelo ante Jordania, programado para el próximo sábado en Kansas, donde buscará volver a estar a disposición del cuerpo técnico.
Los partidos del sábado 20 de junio: horario y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
- Países Bajos vs. Suecia (Grupo F). Estadio NRG (Houston), Estados Unidos: 14:00 horas | DSports (canales 610/1610), TyC Sports, Paramount+, Flow, DGo.
- Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E). Estadio BMO Field (Toronto), Canadá: 17:00 horas | DSports (canales 610/1610), Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+, DGo.
- Ecuador vs. Curazao (Grupo E). Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos: 21:00 horas | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.
- Túnez vs. Japón (Grupo F). Estadio BBVA (Monterrey), México: 01:00 horas (madrugada domingo) | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.