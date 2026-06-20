A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 y dónde verlo El encuentro del sábado puede definir quién lidera el Grupo E con seis puntos. Diversas señales y plataformas transmitirán en vivo desde el BMO Field de Toronto. Por Agregar C5N en









En el 2009 se enfrentaron en un amistoso y terminó 2 a 2. Redes sociales

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026. El duelo, correspondiente al Grupo E, enfrenta a dos selecciones que llegaron a esta fecha con victorias en su debut y que se juegan prácticamente el liderazgo de la zona.

Alemania fue la gran figura de la primera fecha luego de golear 7 a 1 a Curazao en Houston, con un despliegue ofensivo arrollador en el que se destacaron Kai Havertz con un doblete y Jamal Musiala. Costa de Marfil, en tanto, llegó con menos margen pero igualmente con los tres puntos tras imponerse 1 a 0 ante Ecuador en Filadelfia gracias a un gol de Amad Diallo en los minutos finales.

Una novedad de último momento sacudió al equipo africano antes del partido, ya que el delantero Elye Wahi, que había enfrentado problemas administrativos y el rechazo de su visa para ingresar a Canadá, finalmente obtuvo las autorizaciones necesarias y podrá estar disponible frente a los alemanes. Una victoria en este encuentro dejaría al ganador prácticamente clasificado a los dieciseisavos de final.

A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026 El partido se disputará el sábado 20 de junio de 2026 en el Estadio Toronto, también conocido como BMO Field, en Canadá. El horario del encuentro será a las 17 horas en Argentina. El árbitro principal designado para el encuentro es el paraguayo Juan Gabriel Benítez Mareco, acompañado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.

Redes sociales Cómo ver en vivo Alemania vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026 Para el público argentino, el partido tendrá cobertura en televisión abierta y de pago, además de múltiples opciones de streaming. Por televisión, la transmisión estará disponible en DSports, Telefe y TyC Sports. Por plataformas digitales, el partido podrá seguirse a través de DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow.

Cada señal contará con su propia dupla de relatores. En Telefe, la cobertura estará a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky. TyC Sports transmitirá con Hernán Feler y Ariel Senosiain, mientras que DSports contará con Gustavo Kuffner junto a Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez en el análisis.