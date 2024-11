El ex Milan que prometía ser de los mejores del mundo, pero cayó en desgracia por los excesos y fiestas con drogas

Sin embargo, lo que apuntaba a ser una gran carrera en Europa se frustró por una serie de lesiones que le impidieron desarrollar todo su potencial. "En 2010 comencé a lesionarme todo el tiempo. Perdí la confianza en mi propio cuerpo. Me asusté de lo que la gente diría de mí. Entraba al entrenamiento pensando que no podía lesionarme. Si me lastimaba, no se lo decía a nadie", recordó el jugador en The Players Tribune.