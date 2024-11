El ex futbolista de selección que se tomaba 4 botellas de whisky al día y terminó en bancarrota

Los últimos años de su carrera estuvieron marcados por las lesiones y el recrudecimiento de su alcoholismo. Después de retirarse del fútbol profesional en 2004, estos problemas solo empeoraron. En 2005 fue arrestado por agredir a un fotógrafo y en 2008 fue internado de urgencia en Portugal por una sobredosis conjunta de drogas y alcohol. Incluso llegó a estar en la indigencia.

Paul Gascoigne, Inglaterra X @England

Paul Gascoigne y sus problemas con el alcohol

A pesar de que fue internado varias veces en rehabilitación, Paul Gascoigne nunca superó del todo sus problemas con el alcohol, aunque a partir de 2018 empezó a mostrarse muy recuperado en redes sociales. En una entrevista para High Performance que dio este año, contó que asiste a Alcohólicos Anónimos y vive con su representante para estar más controlado.

"Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa. Trato de no deprimirme porque el mundo ya está bastante deprimido. Y cuando estoy realmente deprimido, es cuando bebo para animarme", confesó. Sin embargo, ya no bebe cuatro botellas de whisky sino 15 cafés al día.

"No creo que haya defraudado a ningún entrenador, ni a los jugadores ni a los aficionados. Si hubo alguien a quien decepcioné, fue a mí mismo. Pero más bien fue por la bebida, cuando terminé de jugar", analizó Gascoigne, pero prometió: "Nunca me he rendido. Creo que el momento en que me rinda será cuando esté en una caja de madera. Aparte de eso, seguiré luchando".