El ex Boca que jugó varios años en Europa y ahora sorprende con su paso a un equipo de Malasia

Después de jugar en reconocidos clubes de Italia y España, el futbolista quedó libre y fichó con un equipo de la Superliga malaya. No descarta volver al fútbol argentino en un futuro.

Silva debutó en Primera División con la camiseta de Estudiantes de La Plata y fue vendido al Sporting de Lisboa antes de llegar cedido a Boca. También pasó por Roma, Leganés, Getafe, Granada, Albacete y el Pafos de Chipre. Su pase pertenecía al Getafe, que decidió dejarlo libre.

Jonathan Silva en Malasia Instagram @officialjohor

En simultáneo, el defensor tuvo un breve paso por la Selección argentina: jugó el Sudamericano Sub 17 y el Mundial Sub 17, ambos en 2011, y fue convocado a algunos partidos con la Sub 20. En 2014, el entrenador Gerardo "Tata" Martino lo convocó para disputar dos amistosos con la mayor.

El paso de Jonathan Silva por Boca

Jonathan Silva llegó a Boca a principios de 2016, cedido a préstamo desde el Sporting de Lisboa. Aunque fue titular en sus primeros encuentros, perdió terreno ante Frank Fabra y volvió a Portugal después de un año y medio. En ese tiempo jugó 36 partidos, convirtió dos goles y ganó un título local.

En febrero de este año, Silva le adelantó a ESPN que "llegado el momento" volverá a la Argentina. "En Boca ya tuve mi oportunidad, salí campeón. El club al que volvería sería Estudiantes, siento que tengo algo pendiente. Espero volver y darles algo de todo lo que me dieron", sostuvo.