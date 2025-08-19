Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.

En el marco de una clara predominancia de las plataformas de streaming, Netflix siempre destacó por su amplio y variado catálogo, que cuenta tanto con clásicos como con joyas ocultas que pocas personas conocen. Y si bien siempre son apuestas, en algunos casos obtienen una devolución positiva por parte de los usuarios.

Una de ellas es El frente costero, que si bien fue estrenada el pasado 20 de junio, ya es una de las más vistas del 2025. Creada y dirigida por Kevin Williamson (Dawson's Creek), esta producción ofrece una trama imperdible y actuaciones de lujo, por parte de Holt McCallany, María Bello, Melissa Benoist y Jake Weary.

frente-costero-historia-real-inspiro.jpg Cada uno de los ocho episodios tiene una duración aproximada de entre 43 y 55 minutos, que dejan al espectador esperando más de la flamante serie. Basada en experiencias reales vividas por su propio creador, esta producción es una de las que vale la pena dentro de la gran lista de títulos que ostenta la N roja.

Netflix: sinopsis de El frente costero La familia Buckley lleva décadas al mando de Haventown, una pequeña ciudad costera en donde han construido su emporio gracias a la industria pesquera local y el manejo de toda la oferta gastronómica de la ciudad. Ellos son sumamente respetados por el resto y pareciera que por muchos años más, los Buckley seguirán dominando la región.

¿De-que-trata-El-frente-costero-la-nueva-serie-que-esta-causando-sensacion-en-Netflix-.jpg Sin embargo, el deterioro de salud del patriarca, Harlan Buckley, lleva a su esposa Belle y su hijo Cane a estar al mando e idear planes que los haga mantener el negocio a flote. Debido a esto, los Buckley se verán obligados a actuar de manera desesperada, lo que podría llevarlos a adentrarse a caminos peligrosos en los que no hay vuelta atrás.

Tráiler de El frente costero Embed - The Waterfront | Official Trailer | Netflix Reparto de El frente costero Holt McCallany (Harlan Buckley)

María Bello (Mae Buckley)

Melissa Benoist (Bree Buckley)

Jake Weary (Cane Buckley)

Rafael L. Silva (Shawn Wilson)

Humberly González (Jenna Tate)

Danielle Campbell (Peyton Buckley)

Brady Hepner (Diller Hopkins)