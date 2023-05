El enojo Matías Almeyda en medio de una entrevista: "Me tienen repodrido"

El entrenador argentino Matías Almeyda se enojó durante una entrevista al ser consultado con insistencia sobre un tema del cual ya no quiere hablar. De esta manera le respondió tajantemente una pregunta sobre River a un periodista del programa F90 por ESPN.

Sobre esa temática fue que le preguntó el periodista Marcelo Cholo Sottile a Almeyda. "Matías, todos recordamos la imagen del desahogo en tu festejo. Todo ese año fue un infierno, más allá de que terminó todo bien. ¿Con el tiempo pudiste disfrutar de ese logro?", consultó.

A lo que el entrenador le respondió: "¿Te digo la verdad? Con muchísimo respeto, pero estoy repodrido de hablar de hace 12 años. Creo que mi carrera es mucho más importante que 12 años".

"YA ESTUVE EN RIVER Y LE DI TODO LO QUE TENÍA"

Matías Almeyda recordó su paso por el Millonario y aseguró que ahora lo disfruta desde la posición del hincha.



"Siempre he sido muy respetuoso. Pero siento que minimizan lo que hago. Yo hoy soy campeón, vamos a hablar de mi campeonato. River ya pasó. Yo estuve en el momento que estuve que estar, el que lo quiera minimizar lo minimiza y el que le quiera dar valor le puede dar valor", añadió.

"Yo quedé completo: di lo que tenía que dar como hincha de River, como exjugador, como entrenador", completó.

Sobre su situación actual afirmó "Hoy disfruto de otras cosas: fui campeón en México, me toca ser campeón en Europa en una liga que es complicada. No puedo hablar de hace 12 años atrás: estaba mi papá vivo hace 12 años atrás, no puedo volver para atrás". "Lo mío es hoy. En una semana juego otra final y quiero ser campeón otra vez en la Copa", finalizó.

Cabe señalar que en 2011, River Plate pasó por unos de los peores momentos a nivel deportivo e institucional: descendió a la Primera B Nacional y quien tomó las riendas del equipo para devolverlo a Primera, fue Matías Almeyda.