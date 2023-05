El emocionante abrazo de un abuelo a su nieto de Independiente: "Lo agarré fuerte y le dije que lo quería"

"Contar un sentimiento es difícil. Lo más importante es que al pasar Independiente un momento difícil, mi nieto no lo había visto ganar, ya que el día que le ganamos a Belgrano llovía a cántaros y no fue. Entonces, yo le había dicho que ganábamos, pero la suerte se nos negaba. ¡Y a mí no me gusta prometer en falso!", explicó Berenstam en diálogo con C5N.