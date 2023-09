El durísimo cruce entre el Beto Alonso y el Pollo Vignolo por Boca: "Dejate de joder..."

De invitado en Equipo F, de ESPN, aseguró que, del fútbol argentino, le gusta River, Talleres y Argentinos Juniors. Sin embargo, cuando fue consultado por los de La Ribera apuntó contra con el Pollo Vignolo, conductor del programa.

“Boca se reforzó con muchachos de experiencia, Cavani, Romero, Rojo es importante, no tengo problema en decirlo, tiene jugadores, la famosa columna vertebral, que eso es importante, y un arquero ataja penales te gana partidos. Vos decís que juega bien, no le ganó a Almagro, dejate de joder. Almagro está en el fondo del mar, con todo el respeto a los de Almagro”, lanzó sin filtros.

"¿De esta actualidad del fútbol argentino quien te gusta?"



"RIVER, TALLERES, DEFENSA, ARGENTINOS... NO ME VENGAN A DECIR QUE BOCA JUEGA BIEN."



El Beto Alonso, CONTUNDENTE

Y fue más allá cuando le remarcaron que el Xeneize sigue disputando la Copa Libertadores: “Sí, Boca está en la semifinal de la Copa, pero juega mal. Llega, pero llega por penales. Sí, hay que saber jugarla la Copa, se respeta, pero no me vengas a decir que juega bien, dejate de joder. Si jugara bien, lo reconocería, por qué no, no es por fanatismo”.

Beto Alonso reveló cómo está la relación del plantel de River con Martín Demichelis

Luego de que trascendiera un fuerte interna que se desató tras la derrota de River ante Vélez en Liniers, Beto Alonso negó que exista una mala relación entre el plantel y el entrenador, Martín Demichelis.

Según trascendió, el cuerpo técnico y los referentes del plantel empezaron a tener una tensa situación luego de que se filtrara que Micho tuvo una charla informal y privada con periodistas que cubren el día a día del Millonario y algunas de las declaraciones del entrenador habrían sido filtradas al plantel.

Entre otras críticas, el técnico campeón del torneo local se habría quejado del nivel de algunos futbolistas. Incluso en esa charla, Demichelis habría dejado entrever que algunos de esos históricos no seguirían en el club después de diciembre.

En diálogo con ESPN, Alonso reveló previo a los partidos sele ir “a comentar en las concentraciones” y “veo todo normal, todo bien”. “En River no hay ningún problema. Yo no lo veo... Martín, que es un chico que quiero muchísimo, es muy respetuoso, con una línea de ser de persona, y ojalá se quede muchos años más”, aseguró.

“Conversamos, veo una camaradería en el plantel, cuando estamos comiendo nosotros y también los jugadores, y vienen a saludar. Estamos unidos, River está unido siempre. Pasar, absolutamente nada, no veo que pase algo. Estas cosas que se inventan o que dicen alguna estupidez, en River no lo veo”, llevó calma el ex10.