El director del equipo Mercedes reveló que buscará a Max Verstappen para reemplazar a Lewis Hamilton

Al ser consultado si el neerlandés es una opción para el próximo campeonato del mundo, Wolff no dudó: “Sí lo es, sólo hay que mirar su rendimiento. Pero es una de esas relaciones que debe ocurrir en un momento determinado, así que no sabemos cuándo será. Por eso no quiero descartar a otros candidatos”.

Los otros tres nombres en la carpeta de la escudería alemana son dos españoles y un joven italiano: "Por supuesto que en la mira está (Fernando) Alonso, que es una opción muy emocionante, y (Carlos) Sainz, que es un piloto muy bueno. Tenemos que elegir y no es fácil (...) También está Kimi Antonelli, un chico prometedor que no quiero presionarlo demasiado, pero parece que tiene potencial para ser uno de los mejores".

