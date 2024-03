Franco Colapinto chocó contra el muro y quedó relegado para la carrera de Arabia Saudita

"Venía haciendo una buena vuelta, pero al no estar acostumbrado a un circuito callejero tan rápido como este y al buscar un poco más los límites le pegué al muro y la rueda trasera derecha quedó completamente doblada", explicó el oriundo de Pilar a Fox Sports.

No pude hacer mucho porque me quedó el volante torcido y el auto con un balance malo

A partir de este incidente, Colapinto debió llevar su auto de MP Motorsport a boxes a solucionar el problema. Entonces, perdió tiempo y quedó relegado en la clasificación. El viernes, a partir de las 12, participará de la carrera Sprint, y el sábado desde las 10.25. Ambas serán televisadas por Star+.

El fin de semana pasado, en la primera fecha en Bahrein, el argentino terminó 18° y 6° en las dos competencias que se realizaron en Sakir, que le permiten estar en la séptima posición en el campeonato con 8 puntos.

El choque de Franco Colapinto contra el muro en Arabia Saudita