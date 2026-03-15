15 de marzo de 2026 Inicio
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El día que un futbolista argentino fue baleado a quemarropa por un policía y se salvó de milagro

Un episodio de violencia dentro de un estadio dejó una de las escenas más dramáticas del deporte nacional.

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El protagonista reconstruyó años después cómo logró recuperarse y seguir adelante.

El protagonista reconstruyó años después cómo logró recuperarse y seguir adelante.

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  • Un clásico del ascenso argentino en 2005 terminó en un episodio violento que dejó a un futbolista gravemente herido dentro del campo.

  • El defensor recibió un disparo de bala de goma a muy corta distancia durante una represión policial en el estadio.

  • La lesión le provocó daños severos en un pulmón y frenó abruptamente su carrera profesional.

  • Más de dos décadas después, el protagonista recuerda el hecho, el proceso de recuperación y el apoyo que recibió del ambiente del fútbol.

El 11 de septiembre de 2005 quedó marcado como una de las escenas más impactantes del fútbol argentino. Durante un clásico de la segunda división disputado en Mendoza, el defensor Carlos Azcurra recibió un disparo de bala de goma a muy corta distancia por parte de un efectivo policial, en medio de un operativo que terminó desbordado dentro del estadio.

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El hecho ocurrió durante el enfrentamiento entre San Martín de Mendoza y Godoy Cruz en el estadio Estadio Malvinas Argentinas, por la Primera B Nacional. Disturbios en la tribuna provocaron corridas y una represión policial que terminó trasladándose al campo de juego, donde varios jugadores intentaban calmar la situación.

En medio del caos, Azcurra se acercó a la línea policial y recibió el impacto de una bala de goma a apenas unos centímetros de distancia. La lesión le destruyó parte de un pulmón y cambió para siempre el rumbo de su carrera deportiva.

Carlos Azcurra

Qué dice Carlos Azcurra de aquel lamentable episodio

Más de veinte años después, Carlos Azcurra recordó que con el paso del tiempo el episodio quedó lejos, aunque cada vez que vuelve mentalmente a ese día aparecen sensaciones intensas. “Ha pasado tanto tiempo que uno ya se fue olvidando bastante. Pero cuando vuelvo a esos años y lo miro desde hoy, aparecen muchas cosas”, explicó. También admitió que siempre le habría gustado cerrar su trayectoria dentro de una cancha como la mayoría de los jugadores.

El defensor contó que los médicos le comunicaron el impacto real de la lesión después de salir de terapia intensiva. “Me dijeron que iba a poder tener una vida normal, como cualquier persona, pero que volver a jugar profesionalmente era bastante complicado”, relató. A pesar de ese diagnóstico, decidió proponerse el objetivo de regresar al fútbol y lo intentó durante varios años antes de retirarse definitivamente.

Carlos Azcurra

El proceso de recuperación, según explicó, exigió un gran esfuerzo tanto físico como mental. “Fue un proceso muy trabajado, sobre todo por una cuestión mía de mentalizarme y proponérmelo. Yo quería volver a jugar y volver a sentirme futbolista”, afirmó. Ese objetivo lo llevó a regresar en 2011 con Deportivo Maipú, una experiencia que describió como “muy especial” después de casi seis años fuera de la actividad.

Azcurra también recordó el apoyo que recibió de colegas y figuras del fútbol argentino. Entre esos gestos destacó su participación en el programa televisivo La Noche del Diez, conducido por Diego Maradona. “Todos saben lo que fue Maradona: para mí fue un tipo excepcional, el mejor de la historia. Que me abriera las puertas de su programa fue algo muy importante y me ayudó mucho a salir adelante”, expresó.

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