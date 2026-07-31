31 de julio de 2026 Inicio
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El primer ministro de Reino Unido cruzó a Infantino: "Es la persona equivocada para la FIFA"

Andy Burnham criticó la privatización del fútbol y sentenció: "El Mundial no es un producto. Es la competencia más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido".

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Los dirigentes rechazan la privatización del Mundial.

Los dirigentes rechazan la privatización del Mundial.

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El primer ministro británico, Andy Burnham, cuestionó de manera categórica al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la revelación de un proyecto que contempla la apertura de la entidad rectora del fútbol mundial a inversionistas privados.

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Durante una visita a Sheffield, en el norte de Inglaterra, el mandatario inglés calificó la iniciativa de inaceptable y consideró que el solo hecho de analizarla inhabilita al dirigente para continuar al frente del organismo. "Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que es la persona equivocada para dirigir la organización", sentenció.

Fuerte rechazo a la privatización del Mundial.

Fuerte rechazo a la privatización del Mundial.

Las declaraciones de Burnham profundizaron la postura crítica que ya había manifestado días atrás a través de la red social X, donde subrayó la dimensión social y cultural del deporte por encima de los intereses financieros. En aquella oportunidad, el jefe de Gobierno remarcó que el fútbol "pertenece a quienes llenan las tribunas y los que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol".

Asimismo, el primer ministro insistió en defender el carácter público y tradicional del máximo torneo de selecciones. "El Mundial no es un producto. Es la competencia más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido", concluyó.

La UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

La UEFA y sus 55 federaciones miembro lanzaron un duro comunicado contra la FIFA en rechazo a la propuesta de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones internacionales a inversores privados.

"La Copa del Mundo no está en venta", fue una de las frases más contundentes del documento, en el que el fútbol europeo cuestionó el proyecto y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el futuro del deporte.

Para la UEFA, el Mundial representa uno de los mayores legados de la historia del fútbol y fue construido durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todo el mundo. Por ese motivo, consideró que "ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados".

El organismo europeo también apuntó contra la manera en la que la iniciativa fue impulsada. Según denunció, una propuesta de semejante trascendencia fue elaborada "en secreto" y llevada al borde de su aprobación "sin ninguna consulta significativa" con quienes tienen a su cargo la gestión del fútbol.

La UEFA calificó esta situación como "un profundo fracaso de liderazgo" y una "renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial".

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