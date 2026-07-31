Conmoción en el fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia

El club milanés confirmó el deceso del exdefensor, considerado uno de los íconos indiscutibles de la época dorada del fútbol italiano. Su salud estaba comprometida desde agosto del 2025 cuando le detectaron un nódulo pulmonar.

El exdefensor Franco Baresi, leyenda del AC Milan y campeón del mundo con la Selección de Italia en España 1982, murió a sus 66 años . La noticia fue confirmada por el club milanés en sus redes sociales y se debió a una complicación de salud que arrastra desde agosto del 2025.

Luto en el fútbol: de qué murió Franco Baresi a sus 66 años

La cuenta del club publicó: “La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club”.

Baresi nació en Travagliato en mayo de 1960 y debutó en la Serie A en 1978. Jugó 719 patidos oficiales y tuvo una carrera exitosa. Se consagró campeón del Mundial de España, pero fue una de las figuras de la época.

En agosto del 2025, su salud se vio comprometida porque durante un chequeo médico le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente y, desde entonces, comenzó una recuperación que nunca se estableció del todo.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o

La última vez que hizo una aparición pública fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, donde llevó la antorcha.

Quién era Franco Baresi, el defensor del Milan, que falleció a los 66 años

Franco Baresi jugó toda su carrera en el AC Milan y fue capitán del equipo durante 15 temporadas. Ganó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Se retiró del fútbol en 1997.

Con la selección de Italia disputó 82 partidos y participó en los Mundiales de 1982, 1990 y 1994. Integró el plantel campeón en España 1982, aunque no sumó minutos. En 1990 obtuvo el tercer puesto y en 1994 fue subcampeón tras perder la final ante Brasil por penales.

Baresi fue uno de los defensores más destacados de su época y formó una histórica línea defensiva junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro. Desde 2020 ocupa el cargo de vicepresidente honorario del AC Milan.