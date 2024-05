El día que el Flaco Menotti le dijo que no a Diego Maradona

Sin embargo, hubo un hecho que marcó un profundo arrepentimiento del extécnico campeón con la Selección en 1978, durante la dictadura militar en Argentina.

En 2017, el exentrenador de Rosario Central e Independiente, entre otros, confesó estar arrepentido de algo respecto al Diez. “Debo ser el tipo que más años lo tuvo a Diego, del 77 al 84. Entre Maradona y yo inventamos un 9 que terminó siendo crack, pero no voy a decir quién es. Me equivoqué en no llevarlo al Mundial 78...”, sostuvo durante una entrevista en Radio Mitre.

Al mismo tiempo, reconoció que “nadie dijo nada” por aquella decisión se debió a la conquista de la Copa del Mundo. “Diego fue el jugador más grande de la Selección Argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo 'asesinaron'”, admitió.

La etapa de César Luis Menotti con Diego Maradona en Barcelona

Además de la Selección, Menotti y Maradona compartieron plantel en España, más precisamente en Barcelona, donde supieron conquistar tres títulos.

El Flaco llegó al conjunto catalán para sustituir al alemán Udo Lattek en 1983 donde tenía que enfrentar un duro momento, pero que contaba con la estrella del momento, Diego Armando Maradona.

El histórico entrenador argentino reveló algo que le dijo el Diez cuando se estaba por ir a Napoli. “Me acuerdo cuando me fui del Barcelona porque había fallecido mi mamá y me había cansado, y me estaban ofreciendo renovar el contrato”, comenzó relatando el Flaco en ESPN y agregó: “Me acuerdo de una comida, hay un testigo que todavía está vivo pero no lo voy a mencionar, que Diego me dijo: ‘¿Es verdad que se va César? Si usted se queda, yo no me voy a Napoles’”.

“Algo que me condenó para toda la vida cuando empecé a darme cuenta la realidad que estaba viviendo (en Napoles)”, aseguró el rosarino y contó: “Cuando Diego va a jugar el Mundial (el de México), yo sabía todo lo que le pasaba... Cuando dije que estaba viviendo como un barrilete un miserable periodista habló que yo había dicho que Maradona era un barrilete, y yo sabía todo lo que Maradona estaba viviendo, por eso dije que estaba viviendo como un barrilete y ahora va a estar concentrado”.